Himlabadets tapp under coronakrisen – tre gånger så få besökare: "Oerhört tråkigt"

Himlabadet i Sundsvall har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Äventyrsbadet har begränsats till att ta in max 300 personer åt gången. På relaxen är maxgränsen 50 personer – för att det ska vara möjligt att hålla avstånd.

– Vi har gått ned väldigt mycket på hur många vi får ta in. På äventyrsdelen tar vi bara in en tredjedel av vad vi får göra i vanliga fall. På utomhusbadet har vi inte tagit in mer än 800 personer någon dag och där brukar vi kunna ha en bra bit över 2 000 personer, säger Hasse Bergqvist.

Hittills under sommarperioden har Himlabadet haft många gäster som inte fått komma in direkt.

– Det är naturligtvis oerhört tråkigt att inte alla som vill komma in på äventyrsbadet får göra det på en gång. Det är flera gånger där personer har suttit och väntat en halvtimme eller timme för att komma in, säger Hasse Bergqvist.

På grund av pandemin håller två specifika områden på Himlabadet helt stängt.

– Vi har surfavdelningen och alla bastur stängda, säger Hasse Bergqvist.

Trots situationen vill arenachefen ge en stor eloge till alla gäster som besöker Himlabadet.

– Jag tycker att alla som har varit här har skött sig jättebra och tänker på att hålla avstånd, både inomhus och utomhus.

Hur har ni ändrat era rutiner under pandemin?

– Vi har mer rutiner när det kommer till städ. Vi torkar handtag och ledstänger ofta i dessa tider. Sedan kommer vi att fortsätta ha dessa restriktioner och fortsätta städa för fullt, tills ny information kommer, säger han.

Hasse Bergqvist konstaterar att våren och sommaren har inneburit ett stort tapp ekonomiskt.

– Under semestertiderna brukar vi ha tre gånger så mycket folk som det är i dagsläget. Men trots restriktionerna, går det ganska bra utifrån de förutsättningar vi har just nu, säger han och fortsätter:

– Man får ju säga att vi har fullt rätt ofta men det är långt ifrån det vanliga. Vi vill klara budget i år men det kommer vi inte att göra.