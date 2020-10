Historien upprepade sig mellan AFC och GIF – här är betygen

Med två raka segrar i ryggen kom GIF Sundsvall till lördagens match mot AFC Eskilstuna med revansch i åtanke. Senast förlorade GIF mot det orangeklädda laget, då med 3–2 på bortaplan.

Men någon revansch skulle det inte bli. Trots att det var GIF som öppnade målskyttet. I den 25:e minuten placerade nämligen Jamie Hopcutt in 1–0 i öppen kasse, framspelad av Dennis Olsson, men ställningen höll inte i sig länge.

Sex minuter senare sköt Samuel Nnamani in kvitteringen via Lloyd Saxtons händer och tidigt i den andra halvleken kunde AFC kontra in 1–2 målet med Chidi Omeje som målskytt.

Därefter skulle det dröja till slutminuterna av matchen innan nästa mål kom, och även det av AFC. Efter att Saxton fällt Viktor Götesson fick gästerna en frispark strax utanför straffområdet, vilket AFC utnyttjade. 1–3 skickade Christian Ljungberg in på frispark i den 89:e minuten.

På tilläggstid kunde Pontus Engblom sedan reducera till 2–3 på straff, men mer än så hann GIF inte med. 2–3 slutade matchen och resultatet från den förra matchen mellan lagen upprepade sig.

► Matchen

GIF Sundsvall–AFC Eskilstuna 2–3 (1–1)

Målen: 1–0 (21) Jamie Hopcutt, 1–1 (28) Samuel Nnamani, 1–2 (53) Chidi Omeje, 1–3 (89) Christian Ljungberg, 2–3 (93) Pontus Engblom.

Domare: Johan Krantz.

Publik: 0.

► Statistiken

Avslut: 11–9.

Avslut i målställning: 0–0.

Avslut på mål: 5–6.

Hörnor: 4–1.

Gula kort: 1–3.

Röda kort: 0–1.

► Betygen

OBS! Skalan går från 1–5

Lloyd Saxton: 1

Lite väl mjuka händer på AFC:s 1–1-mål. Kommer även helt fel ut på slutet och fäller AFC-spelare, vilket ger frispark och 1–3 till AFC.

Pontus Silfwer: (ut 78) 3

Gör det bra utifrån den relativt ovana positionen som höger ytterback. Gör det bra i presspelet och står för ett par fina uppspel.

Niklas Dahlström: 2

Sticker inte ut åt något håll. Godkänd.

Anton Eriksson: 1

Förlorar duellen mot Omeje väl enkelt, vilket ledet till AFC:s kvitteringsmål. Slår även uppspelet aningen för svårt för Hopcutt, vilket sedermera leder till 1–2. Står för en misslyckad offsidefälla vid samma mål, vilket gör att passningsvägen till Omeje blir vidöppen.

David Myrestam: 2

En okej insats av backlinjens rutinerade pjäs.

Dennis Olsson: 2

Överlapp och bakåtpass ledde till Hopcutts mål. I övrigt inlägg och passningar med varierande kvalitet. Blev mer delaktig i andra halvlek, även om assisten var i första.

Abdul Halik Hudu: (ut 25) 2

Skadade ryggen tidigt i matchen. Spelade vidare ett tag innan han ändå fick kliva av. Godkänd utifrån den tid han spelade.

Oliver Berg: 2

Spelar som central mittfältare, lägre än hans vanliga position. Blir mer spelfördelande än offensiva kombinationsspel och djupledslöpningar, vilket egentligen bör vara tvärtom.

Johan Blomberg: 2

Bra samspel med Olsson i upprinnelsen till 1–0. I övrigt relativt ofarlig för AFC-försvaret.

Jamie Hopcutt: 3

Fick ett drömläge att göra mål efter tio minuter, räddat av Wicks, men fick öppna målkontot i matchen knappa tio minuter senare. Bolltapp i början av andra halvlek leder dock till AFC:s 1–2-mål.

Pontus Engblom: 3

Bra i presspelet och visar i glimtar upp klassaktioner med boll. Distinkt straff som reducerade för GIF. Kunde, kanske borde, ha satt en boll i ett tidigare läge.

Inhoppare:

Tobias Eriksson: (in 25) 2

Kommer in i den första halvleken då Hudu utgick. Gör det han ska. Varken mer eller mindre. Några besvärande bolltapp i farliga lägen.

Albin Palmlöf (in 78)

Spelade för kort tid för att betygsättas.

Övriga: Andreas Andersson (mv), Teodor Stenshagen, Alexander Blomqvist.

► Bäst på planen

Samuel Nnamani. Ständigt ett hot för GIF-försvaret, tillsammans med Chidi Omeje. Märks att den typen av centertankar inte passar bra för GIF.

► Nästa match

Onsdag 7 oktober (18.30): Hudiksvalls FF–GIF Sundsvall, Svenska Cupen (Glysis Sparbanken Arena).