Analys: Så måste Timrå IK fälla Oskarshamn – tre stora hot mot SHL-platsen

Direktkvalet mellan Timrå IK och IK Oskarshamn startar nu på onsdag, med match i NHK Arena.

Inför drabbningen väljer Hockeypuls att detaljstudera Oskarshamns uppsidor.

Målvaktssidan

IKO har Hockeyallvenskans bästa målvaktsspar – utan tvekan. Adam Åhman öppnade säsongen strålande och toppade grundseriens målvaktsliga med sina 93,80 i räddningsprocent. Christoffer Rifalk stod däremot fler matcher i grundserien och mot slutet har han visat SHL-takter. Kalixsonen var ett målvaktsmonster redan mot Leksand i play off förra säsongen och mot AIK i årets allsvenska final var han omutbar.

Båda målvakterna kommer spela i SHL nästa säsong. Om det inte blir med Oskarshamn kommer både Åhman och Rifalk tillhöra högstaligan.

Femman på tärningen

Målvakterna är fantastiska, ja, men Oskarshamns försvarsspel håller hög klass. Inget lag släppte in färre mål under grundserien och AIK hade svårt att bryta ner IKO:s köttmur under finalspelet.

I dagens moderna hockey spelar de flesta lag med ett överbelastningsspel-system där man förflyttar två-tre spelare till den yta där pucken befinner sig i egen zon. Oskarshamns framgångsrecept – framför allt i allsvenska finalen – var att spela kompakt med fem spelare i mitten. Skottsektorn stängdes och AIK tvingades ut mot kanterna, där det sällan blir mål. Tränarduon Håkan Åhlund och Fredrik Hallberg har lyckats få samtliga spelare att arbeta som en enhet, oavsett vilka som befinner sig ute på isen.

För att Timrå ska lyckas offensivt måste IKO:s täta defensiv (tänk en femma på en tärning) brytas ner. Oskarshamn-spelarna måste luras ut ur sitt försvarssystem och Timrålirarna måste våga gå in i obekväma ytor framför mål och i slottet.

När IKO äger puck i egen zon spelar de ett vågat – och i vissa stunder överambitiöst – spel. Mer ofta än sällan hittar backarna luriga instick i mitten vilket överrumplat allsvenska lag. Timrå får antas vara bättre på att låsa fast IKO.

Powerplay-formationerna

Många framgångsrika powerplay-lag har en lysande formation och en något sämre. Oskarshamn däremot har två enheter som varit framgångsrika.

Oavsett om Nolan Zajac-uppställningen eller Oskar Nilsson-linan är inne på isen finns flera potenta hot. Direktskott från vänster i form av Alex Hutchings, Joakim Thelin och Niklas Heinerö. Till höger kan Filip Sveningsson avlossa raketer och smarta spelare som Arsi Piispanen och Joakim Hillding dikterar tempot.

Timrås backar måste även hålla koll på betongblocket Jonas Engström och svårlästa Filip Engsund.

Ni förstår själva, att stänga ned IKO:s powerplay blir en nyckel för Timrå. I grundserien var det bara Västerås som var bättre än Oskarshamn i numerärt överläge.