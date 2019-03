Connys sanning – resultaten, vinnarna och förlorarna i kvalet till SHL: "Ett lag kommer gå upp"

Conny Strömberg har under sin karriär vunnit kval till SHL och Hockeyallsvenskan.

Eftersom säsongen nu går in i den mest hektiska – och intressanta – perioden väljer Hockeypuls expert att tippa ALLA resultat i kvalet till SHL.

Här får ni vinnare i Allsvenska finalen, Slutspelsserien, Play Off och slutligen vilka två lag som spelar i SHL nästa säsong.