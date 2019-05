Forwarden lämnar Mora – klar för Timrå: "Får en chans att starta om"

Hockeypuls snabbanalys – här är spelartypen Timrå ska fokusera på efter spetsvärvningen:

Under fredagen presenterade Timrå IK både en ny tränare och två spelare, när Ante Karlsson, David Westlund och Leon Lerebäck blev klar för klubben.

Men de var inte nöjda så, för under eftermiddagen kom ett nytt nyförvärv. Sebastian Hartmann, senast i Mora, presenterades på eftermiddagen av klubben.

– Det känns bra att komma till Timrå IK, en förening med fina anor som har fostrat och utvecklat många duktiga spelare, det gjorde beslutet att skriva på för Timrå inte speciellt svårt. Sedan bidrar det naturligtvis att både Nubben och Fredrik verkligen uttryckt att dom vill ha mig till Timrå, säger Hartmann till klubbens hemsida.

24-åringen berättar också att han tycker att han får en chans att starta om, då han kommer från två lite tyngre säsonger.

– Nu kommer jag från två säsonger i SHL som blev sådär om jag ser till den personliga utvecklingen rent spelmässigt, men rent erfarenhetsmässigt så har jag fått vara med om en hel del nyttiga saker. Två kval är trots allt två kval och där får man lära sig en hel del hur det är att spela under en hel del press samt att ta den roll som tränaren vill att man ska ta, säger han och fortsätter:

– Men för egen del känner jag att jag nu får en chans att starta om.

Under fjolåret gjorde Hartmann sju poäng (4+3) på 42 matcher i Moratröjan.

Kontraktet är skrivet över kommande säsong.

TRUPPEN 2019/20:

Målvakter: Victor Brattström (19/20).

Backar: Gustav Nielsen (19/20), Marcus Hardegård (19/20), Albin Carlson (19/20), Leon Lerebäck (NY från Frölunda, 19/20), David Westlund (NY från Östersunds IK, 19/20)

Forwards: Christoffer Jansson (c, 19/20), Tim Wahlgren (c, NY från Modo, 19/20), Emil Berglund (c, 20/21), Sebastian Ohlsson (fw, 19/20), Linus Nässén (c, NY lån från Frölunda 19/20), Oliwer Fjellström (fw, NY lån från Frölunda 19/20), Sebastian Hartmann (fw, NY från Mora)

Tränare: Fredrik Andersson (huvudtränare, 20/21), Ante Karlsson (NY assisterande tränare, 23/24) Peter Hirsch (målvaktstränare)