Lämnade Timrå för AIK – nu får han try out i klubben: "Mycket talangfull"

I början av januari lämnade Emil Lindblom, som har Njurunda som moderklubb, Timrås J20 för AIK:s dito.

Utöver 18 matcher i AIK:s J20, där han gjorde 16 poäng (9+7) på den tiden, hann Lindblom också med sju matcher i a-lagströjan och fick dessutom göra sitt första mål och assist på seniornivå.

På tisdagen stod det klart att Lindblom får ytterligare en chans att visa upp sig med a-laget. Klubben meddelade på tisdagen att Lindblom kommer att träna med laget på try out under sommaren.

– Emil är en spelsicklig forward som är mycket talangfull spelare. Han visade förra säsongen att han kan spela på den här nivån, säger klubbens sportchef Anders Gozzi i ett pressmeddelande.

Try out-kontraktet sträcker sig fram till den sista augusti.