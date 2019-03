Leksands förre GM aktuell som sportchef hos Modo Hockey: "Vi är mitt inne i en process"

48-årige Micke Karlberg är en Leksands-ikon som spelare men han har även spelat SHL-hockey med Västerås och Björklöven och har gjorde under sin SHL-karriär 214 poäng på 392 matcher.

Karlberg vann också poängligan säsongen 2002-03. Totalt blev det tolv A-lagssäsonger med Leksands IF.

Men Karlberg har också en ledargärning där. Han kom in klubben mitt under säsongen 2015-16 som ansvarig spelarutvecklare och var under de kommande tre säsongerna även general manager under en period innan han återtog titeln "director of player development".

Våren 2018 var hans engagemang i Leksands sportledning över och han har under den här säsongen varit assisterande tränare i Leksands J20-lag.

Nu är Karlberg ute på sportchefsmarknaden och han har under våren träffat IK Oskarshamn men de valde sedan ett annat spår då de skrev med Vimmerbys Daniel Stolt.

Modos vd Johan Widebro vill som väntat inte kommentera enskilda namn, naturligtvis då inte heller Mikael Karlbergs namn. Han vill heller inte kommentera att parterna träffats.

– Nej, det kan jag inte göra då vi är mitt inne i en process, det blir inte rätt att kommentera enskilda namn. Jag varken kan eller vill bekräfta det namn du säger, säger Johan Widebro och fortsätter:

– Vi jobbar med tre kandidater som genomgår vår process. Förhoppningsvis har vi kokat ned den här processen till en kandidat till veckan.

En hypotetisk fråga, men hur ser du på att den nye sportchefen kanske kommer att ha sin familj långt från Ö-vik, som Michael Sundlöv hade?

– Som sagt, det är en hypotetisk fråga och den kan jag inte svara på, säger Johan Widebro.

Sporten och Hockeypuls har sökt Mikael Karlberg för en kommentar.