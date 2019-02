Lindblom avgjorde med första målet – fick hålla tal efteråt: "Lite halvstelt"

Emil Lindblom lämnade Medelpad och Timrå IK för att få chansen i seniorhockeyn. Flyttlasset gick till AIK, där vägen från juniorlaget till seniorerna inte är särskilt långt för den som tar chansen – och så här långt kan man säga att den Njurundafostrade forwarden gör vad han kan.

Åtta minuter in i matchen sköt han det som blev matchens enda mål och gav segern för AIK borta mot Almtuna.

– Turmål, tycker han själv. Jag skulle bara slänga in den på mål, så gick den in.

Ett backskott från Ludvig Claesson hamnade i röran framför mål, Jacob Dahlström sköt och returen hamnade hos Emil Lindblom, som snabbt skickade tillbaka pucken mot målet och den smet in under målvakten Arvid Ljung, som inte hann ner och täcka längs isen.

- Han blev nog lite förvånad att jag sköt. Det var dålig vinkel egentligen, jag skulle bara få in den på mål, säger Emil Lindblom.

– Men ja, det får se ut hur det vill och det var ju matchvinnande målet också, så det var kul.

En milstolpe?

- Absolut, det är det.

Lindblom var uppsatt som extra forward inför matchen men en tidig skada på Mathias From gjorde att en lucka behövde fyllas.

- Ja, jag var uppskriven som extra. Det tog bara nåt byte sen skulle jag in. Så det var direkt på det bara. Trist att han blev skadad, men samtidigt kul att spela såklart.

Det blev dock inte mycket speltid till slut. Utvisningarna duggade tätt i matchen och Lindblom ingår inte i AIK:s powerplay- och boxplay-formationer. I tredje perioden blev det bara tre byten.

- Ja, men det kan man ta, tycker han.

Om han får fortsätta i A-laget, vet han inte.

– Det är ett nytt besked varje dag om jag ska vara med och träna eller inte. Får se i morgon, och hur det är med From.

Efter matchen fick Emil en del hyllande kommentarer från lagkamraterna. Och den som internt utses till matchens lirare får ett par solglasögon att ha på sig, och måste hålla tal inför hela laget.

- Ja, jag fick ju dem. Det blev väl ett lite halvstelt tal, haha.

Vad sa du?

– Jag sa bara att det var en bra krigarinsats och att det var roligt att vara med och spela. Och att jag hoppas på fler gånger.

Det var tredje matchen med A-laget i AIK sedan han kom till klubben i januari. Och Emil tycker att han växer in i spelet i hockeyallsvenskan.

– Varje match kommer jag in i det mer. Mot Pantern (första matchen) var jag inte bra. Jag var ervös, hade el i klubban kändes det som. Senast (mot Björklöven) fick jag spela mer, och kom in i det mer. Och det var ett mäktigt tryck (fullsatt, cirka 8 000 åskådare). Så det handlar väl om att få rutin, så kommer man in i det mer.