Lista: Hellkvists historiska resultat – så står han sig mot tidigare Modotränare

10. Harri Rindell (2008-2009)

Facit: 55 matcher, 24 segrar, 2 oavgjorda, 29 förluster.

Poängsnitt: 1,31 poäng per match.

Kommentar: Fick den något otacksamma uppgiften att ta över efter den närmast helgonförklarade Harald Lückner. Hade ett tvåårskontrakt men fick sparken redan efter en säsong. Fick aldrig någon riktig ordning på torpet och efteråt kritiserades han bland annat av backen Pierre Hedin, som i en intervju sa att laget varit stillastående och avvaktande "på grund av att rollerna inte har varit tillräckligt tydliga".

9. Hans Särkijärvi (2017-2018)

Facit: 52 matcher, 26 segrar, 26 förluster.

Poängsnitt: 1,38.

Kommentar: Värvades av Michael Sundlöv för att få Modo på rätt köl efter klubbens mycket turbulenta första säsong i hockeyallsvenskan. Hur det gick? Sådär... Modo var bara tre poäng från en playoffplats – men hade också bara tre poäng ner till en negativ kvalplats. Särkijärvi valde av sociala skäl att inte utnyttja det optionsår han hade på kontraktet.

8. Ulf Samuelsson (2011-2013)

Facit: 110 matcher, 53 segrar, 57 förluster.

Poängsnitt: 1,45.

Kommentar: Kom in som en frisk, amerikaniserad fläkt i Modo och tog faktiskt laget till slutspel två år i rad, via en åttonde- och en sjundeplats. Klubben åkte dock ut i kvartsfinal båda säsongerna och Samuelsson berättade efter sin andra, och sista, säsong att han var "rejält besviken" över att han inte nådde längre med det namnkunniga laget.

7. Pirro Alexandersson (2002-2004)

Facit: 71 matcher, 36 vinster, 35 förluster.

Poängsnitt: 1,49.

Kommentar: Var först assisterande tränare till Per Bäckman och hade sedan samma roll när Jim Brithén kom till Modo. 18 december 2002 fick dock Brithén sparken - och då klev Alexandersson ett pinnhål uppåt i hierarkin. Modo gick sedan till slutspel under hans ledning, men föll i sjunde och avgörande kvartsfinalen mot Västra Frölunda. Samma sak upprepades året därpå, med HV 71 som motståndare i kvarten den gången.

6. Kent Forsberg (2004-2005)

Facit: 50 matcher, 23 vinster, 22 förluster.

Poängsnitt: 1,54.

Kommentar: Fick äran att leda Modo under den stjärnspäckade säsongen 2004/2005, när det var lockout i NHL. Klubbarna kapprustade och Modo fyllde på med namn som Peter Forsberg, Markus Näslund, Daniel och Henrik Sedin och Tommy Salo. Modo glänste inte på något sätt i grundserien och föll sedan i en sju matcher lång batalj med Färjestad i kvartsfinal. Kanske hade det sett annorlunda ut om inte "Foppa" blivit knockad av FBK:s Peter Nordström i första kvartsfinalen och sedan missat resten av matchserien på grund av en hjärnskakning.

5. Harald Lückner (2005-2008)

Facit: 160 matcher, 82 segrar, 13 oavgjorda, 65 förluster.

Poängsnitt: 1,55.

Kommentar: Som vi redan nämnt här ovan: Harald Lückner är i det närmaste helgonförklarad i Modo efter att ha tagit klubben till det efterlängtade SM-guldet 2007. Hade en relativt lång sejour i klubben, som avrundades med en tung kvartsfinalförlust mot Timrå 2008 – men det är guldet och dess glans som består i minnet. En riktig lagbyggare.

4. Per Bäckman (1997-2001, 2017)

Facit: 105 matcher, 56 segrar, 49 förluster.

Poängsnitt: 1,57.

Kommentar: På tal om helgonförklarad... Per Bäckman tog aldrig Modo till något SM-guld som Lückner, men var som alla känner till på vippen att göra det 1999. Bäckman tog även Modo till en SM-final året därpå och hans framgångar i klubben, kryddade med hans starka och rättframma personlighet, har gjort att han på ett tydligt sätt etsat sig fast i historieböckerna. Återvände för en kort sejour när Andreas Johansson fick sparken 2017 – då gick det inget vidare.

3. Björn Hellkvist (2018-2019)

Facit: 52 matcher, 28 segrar, 24 förluster.

Poängsnitt: 1,65.

Kommentar: Andreas Johansson lyckades inte få Modo till ett topplag i allsvenskan och efterträdaren Hans Särkijärvi hade det nästan lika trögt. Björn Hellkvist har däremot tagit Modo till klubbens första allsvenska playoff och även om mycket ska till för att laget ska nå SHL redan i vår, finns en framtidstro i och kring föreningen som saknats i många år.

Hellkvist har sitt koncept och har hållit fast vid det sedan dag ett. Visst har det varit några dalar under säsongen, men tids nog har maskineriet kuggat i på ett starkt sätt. Frågan är hur långt det räcker i vår.

2. Jim Brithén (2001-2002)

Facit: 79 matcher, 47 vinster, 32 förluster.

Poängsnitt: 1,68.

Kommentar: Brithén fick till syvende og sidst sparken från klubben, lite drygt halvvägs in på sin andra säsong i båset, men ser man till det rent statistiska är han långt uppe på den här listan. Han tog Modo till SM-final under sin första säsong (0–3 i matcher mot Färjestad) och laget låg på åttonde och sista slutspelsplats när han slutligen fick foten i december 2002. Lämnade efter interna stridigheter.

1. Hannu Aravirta (2010)

Facit: 15 matcher, 8 segrar, 2 oavgjorda, 5 förluster.

Poängsnitt: 1,73.

Kommentar: Det statistiska underlaget är måhända lite klent då Aravirta bara hann göra 15 matcher som tränare i klubben, men fakta är likväl att han har bäst poängsnitt av alla. Den sympatiske finländaren tog över den 18 januari 2010 när Miloslav Horava lämnade klubben och han fick snabbt rätsida på spelet. Den fina slutspurten räckte inte riktigt till – Modo var en poäng från slutspel i slutänden – men 1,73 poäng i snitt per match imponerar.

Dessa missade topp tio: Anders Forsberg (1,30 poäng i snitt per match), Charles Berglund (1,27), Miloslav Horava (1,20), Andreas Johansson (1,20) Per-Erik Johnsson (0,81), Larry Huras (0,73).

Fotnot: Statistiken gäller bara grundserien, från trepoängssystemets införande 1998/1999. Per Bäckman inledde sin sejour i Modo 1997/1998, den säsongen räknas således inte in. Vi har inte tagit hänsyn till att det under några säsongers tid kunde sluta oavgjort. Straffavgörandet infördes 1999 men togs bort 2004, för att sedan åter tas i bruk 2010.