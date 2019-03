Modo i fysisk toppform tar till nytt grepp under slutspurten: "En av få gånger vi gör det"

Den här måndagen går Modo Hockey på is som vanligt. Man har en hel och frisk trupp till godo och ställer upp med fyra fulla femmor. Plus Oscar Pettersson som matchas in och ut ur laget under övningarna. Fokuset är snäppet högre, inställningen är lite vassare och målsättningen inför det som väntar är tydlig.

- Vi ska hamna topp fem så att vi får en extra slutspelsmatch. Det gör allt så mycket lättare. Det blir smidigare med träning, resor och för klubben dessutom ekonomiskt fördelaktigt, säger Björn Hellkvist från den stol han slagit sig ned på i Fjällräven Centers katakomber, och fortsätter:

- Det är inget måste för oss med tredjeplatsen, det är en extra hemmamatch vi ska ha.

Björn Hellkvist pustar ut. Lyssnar på nästa fråga och svarar vältaligt och finurligt på frågan om formen är god inför det som väntar.

- För oss handlar det om att "Get in, get out and nobody gets hurt". Vi har en bra fysisk status och har varit befriade från allt utom huvudskador den här säsongen. Fysteamet ska ha en stor eloge, och nu har vi en frisk trupp att jobba med.

Går man in helhjärtat och med rätt inställning så blir man som spelare heller inte skadad. Så tolkar jag Björn Hellkvists uttryck. Att Modotränaren nu har en helt skadefri trupp att jobba med är naturligtvis något han är glad över.

Nu väntar matcher som betyder mer. Snart väntar ett slutspel för Modo Hockey - och det är första gången klubben spelar positiva slutspelsmatcher sedan Anders Forsberg coachade Modo Hockey säsongen 2013/2014. Förvisso i SHL den gången. Nu är det Björn Hellkvist som står i båset och han ser ett annat Modo nu i slutet av säsongen när slutspelshockeyn är nära.

- Jag märker en stor skillnad i gruppen. Både på träning, under matcher, samlingar och videogenomgångar. Det är positivt på alla sätt och vis. Nu gäller det att vi håller i formen och den fysiska statusen då vi både behöver kanonmat och skarp ammunition i ett slutspel.

Modo Hockey tar till ytterligare ett grepp för att ge sig själva perfekta förutsättningar till den viktiga matchen mot Karlskrona på onsdag. Laget flyger till Karlskrona - och ratar alltså bussen.

- Det är bättre att vi får träna på hemmaplan, förbereda oss hemma och sedan åka ner för att spela matchen. Vi flyger ner och hem. Det är faktiskt en av få gånger vi gör det under säsongen och vi gör det i den här perioden nu då vi vill förbereda oss på bästa sätt.

Vad betyder det att slippa bussen?

- Klart det är bättre. Nu kan vi träna på hemmaplan, åka ner, spela match, bo bra på ett hotell (i Skåne faktiskt, tillägger Hellkvist) och flyger sedan hem dagen efter.

På fredag väntar match för Modo Hockey mot VIK och därefter en slutspelsserie nästa vecka. Just slutspelsserien har Björn Hellkvist god erfarenhet av, så sent som ifjol segrade han den med sitt Oskarshamn. Och han har några saker att ta med sig från den serien.

- Jag tar med mig att det handlar om att våga spela, se glädjen i det och inte pressen. Det existerar inga måsten i ett slutspel och det vi vet är att det måste till topprestationer för att vinna hockeymatcher i slutspelet.

