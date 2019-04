Modo kan få flera miljoner från NHL – men räknar lågt i budgeten: "Utmaning när vi inte vet med säkerhet"

Modo brukar i regel inkassera en fin summa från NHL varje år, med anledning av det avtal som svensk ishockey har med ligan i Nordamerika.

För varje svensk spelare som värvas till NHL betalas en ersättning ut för den klubb, eller de klubbar, som spelaren i fråga representerat under de fyra senaste säsongerna. Ersättningen per spelare kan variera något beroende på när spelaren skriver på, men som minst rör det sig om 60 000 dollar – lite styvt 550 000 kronor enligt dagens kurs – per år.

– Man kan säga att vi i snitt får in mellan två och fem miljoner kronor i NHL-pengar varje år, eftersom vi har en så bra juniorutbildning, säger Johan Widebro och fortsätter:

– Det kan vara spelare som varit här för tre, fyra år sedan och det kan vara spelare som är hos oss nu. I fjol fick vi cirka 3,5 miljoner kronor i spelarersättningar och då var det även medräknat utbildningspengar från SHL för Jesper Sellgren och Emil Molin.

Vissa pengar från NHL är mer eller mindre förväntade, som exempelvis när Victor Olofsson signade ett kontrakt med Buffalo Sabres förra året. Då fick Modo hälften av ersättningen och Frölunda hälften.

Samma sommar ramlade det in en slant för Rasmus Sandin, som skrev på för Toronto Maple Leafs, och året dessförinnan fick Modo kompensation för spelare som Carl Grundström (Toronto) och Emil Pettersson (Nashville Predators).

Vem eller vilka som hamnar i NHL den här sommaren återstår att se – om det nu ens är någon som gör det – men det finns vissa namn som åtminstone går att spekulera kring.

Jesper Sellgren gör dundersuccé i Luleå och skulle kunna vara en förstärkning för Carolina Hurricanes, den klubb som draftade honom förra året. Om han skriver på ett NHL-kontrakt skulle Modo få ersättning för tre av hans fyra senaste säsonger.

Victor Berglund visar nu upp sig för Boston Bruins organisation och om han sköter sina kort rätt finns det möjligen en chans att han blir erbjuden ett kontrakt. Där skulle Modo i så fall kamma hem hela ersättningen.

Emil Djuse sägs välja bland NHL-anbud och Adam Reideborn har öppnat för spel på andra sidan Atlanten. Dessa spelade för Modo för fyra säsonger sedan och Modo skulle därmed få en fjärdedel av ersättningen.

Johan Widebro vill själv inte spekulera i namn, men han säger att Modo kommer att peta in en viss summa för spelarersättning från NHL i sin nästa budget.

– Nu är det en utmaning när vi inte vet någonting med säkerhet, det kan bli noll kronor men det kan också bli ända upp till kanske sex miljoner beroende på vad som händer med de spelare som det ryktas om. Det är lite klurigt att sätta det i budgeten när det är ett så stort spann, men vi har gjort en liten uppskattning, säger Widebro.

Modos vd understryker att klubben inte räknar med några fantasisummor.

– Vi tar det säkra före det osäkra och håller siffran låg – men vi budgeterar inte med noll. Vi vet statistiskt att det är en god chans att det kommer en intäkt.

Johan Widebro säger att en del av klubbens ambition med spelarutbildningen är att spelarna så småningom ska kunna gå till NHL. Hamnar spelare där betalar de indirekt tillbaka till klubben och sin utbildning.

– Vi lägger lite drygt fem miljoner kronor på vår juniorverksamhet varje år och om man bara ser det pengar mot pengar, så finansierar NHL-ersättningen kanske 50-60 procent av den verksamheten, konstaterar Widebro.