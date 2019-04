Sportchefens tuffa målsättning – Timrå ska bli ett topplag: "Behöver inte oroa sig"

Det har varit en intensiv vecka för Timrå IK:s sportchef Kent Norberg sedan degraderingen förra måndagen.

Flera kontraktsförslag finns ute och "Nubben" hoppas kunna börja presentera första spelarna inför återkomsten till Hockeyallsvenskan inom kort.

Trots att truppen just nu är tom efter degraderingen så är sportchefens ambition och målsättning hög.

– För mig är det inget måste att vara snabbast och nu ligger jag ju sämst till av alla, men vi kommer få ihop ett bra lag. Vi kommer få ett lag som ska vara med och slåss om topp-fem, så är det bara, säger Norberg.

Han fortsätter:

– Det är min egen målsättning och den jag jobbar efter.

När Timrå IK åkte ur högsta serien 2013 blev det en placering på den nedre halvan av den hockeyallsvenska tabellen, men det ska undvikas nu.

- Vi är i ett helt annat läge i dag än när vi åkte ur då. Varumärket är mycket bättre i dag eftersom mycket handlade om skulder och eventuell konkurs då. På allsvensk nivå är Timrå IK välmående och även om vi är sent ute finns det tillräckligt med spelare på marknaden.

Vilken strategi har du när du bygger det nya laget?

– Tittar man på hockeyn i dag och på vilka spelare hos oss som kanske haft det tungt under säsongen så kan man konstatera att skridskoåkningen är viktig. Alla behöver inte åka fortast, men det är en viktigt del. Sedan var det kul att se Emil Berglund när han kom in i kvalet och visade karaktär. Det gäller att hitta just det också, spelare med karaktär och som vill uppåt i seriesystemet. Jag är övertygad om att det kommer gå bra.

Samtidigt som sportchefen vill fortsätta att bygga på unga utvecklingsbara spelare så kommer Timrå IK mest troligt lämna det i princip helsvenska spåret.

– Vi kommer titta utomlands också, som Finland, Nordamerika och Danmark. Det blir ju lite så eftersom vi är sent ute också. Men folk behöver inte oroa sig för att det inte händer något.

Samtidigt är tränarsituationen fortfarande oviss.

– Första prioritet är att lösa tränarfrågan. Jag och "Freddan" (Fredrik Andersson) har en jättebra dialog. Vi i Timrå IK ska fundera och "Freddan" funderar och sedan ska vi sätta oss och prata senare i veckan. Vi ska känna att det är rätt och han också, säger Kent Norberg.

"Nubben" ser ingen dramatik i att huvudtränaren har erbjudanden från både Modo och utlandet.

– Vi har en dialog hela tiden och vi har pratat i dag också. Jag vet att vissa pratar om Modo och så vidare, men Fredrik har varit ödmjuk mot oss hela tiden och han vill att vi också ska få tid att tänka och känna om han är rätt man. Då behöver han samtidigt se över sina alternativ, säger Norberg och tillägger:

– Fortfarande vidhåller jag att "Freddan" i allra högsta grad är aktuell att driva Timrå vidare.