Timrå IK:s mardrömskväll – kördes över av Oskarshamn: "En tung smäll"

Det var en ganska sömnig inledning i Be-Ge Hockey Center. Ett par chanser åt bägge håll blev det, men tempot var lågt och det var inte förrän i slutet av den första perioden som första pucken gick i nät. Det blev däremot inget mål för Oskarshamn eftersom domaren dömde bort det på grund av att målburen var ut position.

I stället tog Oskarshamn ledningen efter 14.22 in på mittenperioden. Då sköt Jesper Dahroth från blålinjen och pucken styrdes av Mattias Sointu så att den smet in under Timråmålvakten Niklas Svedberg.

Dessförinnan hade både Timrå och Oskarshamn haft ett par riktigt heta chanser.

Det skulle bli en kvittering innan sista pausen också. 18.59 satte Gustav Nielsen sitt andra mål under kvalspelet med ett skott från vänster tekningscirkel.

I början av sista perioden tog Oskarshamn över.

Det dröjde bara 1.52 innan IKO tog ledningen på nytt, efter en trasslig situation. Niklas Svedberg styrde pucken på Timrås Hampus Larssons byxa och den flög i en retfull båge över Svedberg och in. Mattias Sointu noterades till slut som målskytt.

Efter 7.17 styrde John Dahlström in 3–1-pucken från nära håll – och fyra minuter senare satte kaptenen Jonas Engström 4–1 i power play.

Filip Hållander reducerade visserligen till 2–4 för Timrå, men kort efteråt avgjorde Oskarshamn definitivt när John Dahlström gjorde sitt andra för kvällen, 5–2.

Matchens visselorkan

Oskarshamns bortdömda mål

Hemmapubliken var i upprorsstämning med cirka halvminuten kvar av första perioden. Anledningen var att domarna valde att videogranska hemmalagets första mål där Joakim Thelin trodde att han gett sitt lag ledningen från nära håll. Målet dömdes bort eftersom Hampus Larsson fastnat i målburen i jakten på en IKO-spelare och den hamnade ur position innan pucken gick in. Domarna gjorde en videogranskning och när beskedet kom blev det stor frustration på läktarplats och hemmafansen skanderade "domarskandal". Hemmalagets ledning och Oskarshamnspubliken fortsatte att reagera starkt på domslut även under den andra perioden.

Matchens islossning

Oskarshamns ryck

1–1 inför den sista perioden – då lossnade det rejält för Oskarshamn och hemmalaget gjortde fyra mål på drygt 12 minuter. Efter tre raka matcher som fått avgöras i förlängning så var det inte ens nära den här tisdagskvällen. Det blev i stället den överlägset största segermarginalen i kvalspelet hittills. En tung smäll för Timrå IK – en festkväll för alla Oskarshamnsspelare och fans.

Matchens tre bästa spelare

1. Matias Sointu, Oskarshamn

Vilken kväll finländaren hade. Två mål och en målgivande passning kom från 29-åringen som förstås var hemmalagets stora segerorganisatör. En topprestation.

2. Christoffer Rifalk, Oskarshamn

Inför kvalet målades han upp som IKO:s vägg och målvakten imponerar. Tät och med en läcker klubbteknik. Sätter igång spelet blixtsnabbt med sin plockhandske.

3. Filip Sveningsson, Oskarshamn

19-åringen är rivig och skapar målchanser på egen hand. En av Oskarshamns vassaste offensiva lirare den här kvällen. Fick en assistpoäng vid 3–1-målet.

Matchfakta

IK Oskarshamn–Timrå IK 5–2 (0–0, 1–1, 4–1)

Andra perioden: 1-0 (14.22) Matias Sointu (Jesper Dahlroth, Nolan Zajac), 1-1 (18.59) Gustav Nielsen (Hampus Larsson, Anton Wedin). Tredje perioden: 2-1 (1.52) Matias Sointu (Joakim Hillding, Isak Pantzare), 3-1 (7.17) John Dahlström (Filip Sveningson), 4-1 (11.18) Jonas Engström (Matias Sointu), 4-2 (13.09) Filip Hållander (Anton Wedin), 5–2 (14.03) John Dahlström.

Skott: 28-23 (7-4, 10-11, 11-8)

Utvisningar, IKO: 4x2 TIK: 6x2

Domare: Pehr Claesson, Christoffer Holm.

Publik: 3275.