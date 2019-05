Timrås sportchef kommenterar spelarläget – så ser han på truppen just nu: "Folk får tycka vad de vill"

Timrå IK har just nu en målvakt, åtta backar och tio forwards officiellt presenterade inför nästa säsong, plus Johan Lindholm som skrivit på ett try out-kontrakt fram tills säsongsstart.

Tidigare har Kent Norberg sagt att han ska ha just åtta backar, och därmed bör backsidan nu vara spikad.

– Ja, för tillfället är den det. Framöver får vi se, säger "Nubben".

Den senaste backen som presenterats är Andreas Söderberg, som hade det tufft i SHL den gångna säsongen och var utanför truppen vid flera tillfällen.

– Det var en tuff säsong, men säkert väldigt lärorik. Söderberg var värvad för Allsvenskan och var en av de bättre i den serien då. Jag är övertygad om att han kan bli det igen. Han är en bra och pålitlig person och jag värvar också backar för att jag, tillsammans med Ante (Karlsson), tror att vi kan få en bra utveckling på dem. Vi har värvat spelartyper som vi tror på, och på det sättet känns det spännande. Det är ambitiösa killar vi har.

Men känns det inte lite oroande med en så oprövad backsida?

– Det är klart att det är lite oprövat, så är det. Men backsidan vi gick upp med var också rätt "risky" innan säsongen (17/18). Det var inte många som trodde att Kinnvall skulle blomma ut som han gjorde då, och så är det väl alltid när man inte har många som spelat under många år på den nivån. Vi ser det som att vi har en backsida med en enorm uppsida som vi ska jobba på.

– Folk får tycka vad de vill. Gillar jag spelare så gör jag det. Söderberg till exempel hade en tuff säsong men det var det många i Timrå som hade. Jag är inte ett dugg orolig. Sedan har vi kanske inte den direkta spetsen i dag, men vem tyckte att Oskarshamn hade det innan säsongen ifjol? Och de gjorde ju inga misstag mot oss.

Finns det någon som du tror kan få samma utveckling som Kinnvall fick?

– Jag tror att alla kan få det, egentligen, om man räknar bort en sådan som Jonathan Carlsson som är rutinerad och hade en bra säsong i Mora. Albin (Carlson) har varit skadad också, så det finns mer där.

Sportchefen har tidigare sagt att han ska ha 14 forwards i truppen. Just nu är det elva presenterade, inklusive Lindholm på try out, vilket talar för att mer kommer hända.

– Vi ska in med minst en forward till. Där ser jag ingen nackdel i att folk kan spela både ytterforward och center. Nässén och Berglund är kanske cementerade som centrar, men Jansson kan till exempel spela på en kant. Det ser jag som en styrka i den forwardsuppsättning vi har nu.

Kommer det komma in någon mer poängspelare, likt Hartmann?

– Nja, det kan det väl säkert göra. Vi får se.

Samtidigt är man fortfarande också på jakt efter en målvakt.

– Vi kommer att satsa stenhårt på Brattström. Det är också anledningen till att han stannar. Så den som blir backup kommer vara uttalad tvåa.