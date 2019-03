Wernbloms glädjebesked inför slutspurten – ingen avstängning på Modoforwarden: "Det är en hård tackling"

De senaste matcherna har Lukas Wernblom varit påslagen. Han spelar på ett sätt att motståndarnas spelare tappar fokus. Han spelar på den berömda gränsen och ibland går han också över den. I fredags var tacklingen på Filip Cruseman i Björklöven hård, och det slutade med en fläskläpp på Cruseman och ett matchstraff för Wernblom som fick lämna isen med ett game misconduct som följd. Cruseman var sedan tillbaka i spel - trots den hårda smällen.

Mot Södertälje retade Wernblom upp Stefan Gråhns som svingade klubban över Wernbloms ben i slutet av matchen. Då fick Gråhns matchstraff. Medan Wernblom fick spela vidare utan påföljd av domaren, och det är ju så han är på isen, Lukas Wernblom.

- Jag försöker ha samma spelstil under hela säsongen, och ska fortsätta med det. Jag försöker hela tiden göra mitt och försöka sprida energi. Det är vad jag fokuserar på när jag är på isen, säger Lukas Wernblom.

Efter de två senaste smällarna har hårda ord flödat i sociala medier. Ett av de snällare uttrycken på twitter är "idiot". Då förstår ni att Wernblom rör upp känslor hos supportrarna till de hockeyallsvenska lagen..

- Jag försöker lägga energin på planen och göra det jag ska där. Sen bryr jag mig inte särskilt mycket om vad som sägs om mig, säger Wernblom kallt.

Under matchen mot Björklöven i fredags berättade Emil Lundberg i en intervju med C More att han hoppades på avstängning för Wernblom.

– Jag tycker den är bedrövlig. Alltså ... vad håller han på med? Vi snackar om att vi ska ta bort sådana här tacklingar från svensk hockey och så åker han och gör sådär.

Modotränaren Björn Hellkvist tycker däremot inte att Lukas Wernbloms tackling ska rendera i någon avstängning - då den initiala kraften inte tar i huvudet. Huvuddomaren Johan Nordlöf valde att inte uppgradera händelsen från "game" till "match penalty". Händelsen har heller inte anmälts till disciplinnämnden, vilket med andra ord betyder att det inte blir någon ytterligare avstängning.

- Det är en hård tackling, men själva kraften tar inte i huvudet. Jag tar att det inte blir någon avstängning, men kan ändå inte fokusera på det. Nu fokuserar jag bara på nästa match. säger Lukas Wernblom.

Nu väntar fler matcher som betyder mycket. Först i slutfasen av säsongen mot Karlskrona borta på onsdag, sedan mot VIK hemma på fredag innan slutspelsserien startar nästa vecka. Matcher som betyder mycket. Men kommer Lukas Wernblom slå av på takten efter incidenterna i de senaste matcherna? Knappast.

- Det är nu det roliga börjar. Man blir lite mer taggad när det är matcher som betyder mer. Jag kommer fortsätta med min spelstil, genom att bidra offensivt och sprida energi. Samtidigt är det inget märkvärdigt - hela vårt lag går in mer nu. Alla i laget blir jobbigare att möta.