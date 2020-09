Hockeyprofilen tydlig med Kovlands mål den här säsongen: "Siktar på att gå upp"

Under fredagen är det dubbla hockeypremiärer i Medelpad.

Dels tar Timrå IK emot Björklöven i NHK Arena, dels – ett par mil bort – startar division 2-säsongen med ett derby mellan Kovland och Ånge i Ånäshallen.

Ett Kovland som helrenoverats inför säsongen.

En del spelare har lämnat och ännu fler har kommit in under sportchef Villiam Callmyrs överseende.

Vi ska spela en offensiv hockey men inte på bekostnad på att vi skiter i det defensiva

Mathias Månsson, tränare Kovlands IshF

Men tränaren är densamme: Mathias Månsson. Vid sin sida har han Tommy Stenqvist i båset.

– Det här med corona drabbar alla och man visste inte om det skulle bli förseningar på säsongen eller sådant, men vi har kört på och det känns jäkligt bra. Det ska bli otroligt roligt att spela med det lag vi har i år, säger Månsson.

Två spelare sticker ut lite extra bland alla nyförvärv.

Markus Kinisjärvi och Ali Assaf.

Kinisjärvi som dundrat in poäng i Hockeyettan i Hudiksvall och Visby/Roma de senaste säsongerna, och som dessutom har ett förflutet i Sundsvall Hockey och spel i Hockeyallsvenskan.

Förklaringen till prestigevärvningen är enkel: Han bor i Sundsvall.

– Han var en spelare i absoluta toppen av division 1 i fjol så det är klart att det är ett jättebra nyförvärv, säger Månsson, som tidigare har spelat med Kinisjärvi i Sundsvall Hockey, och fortsätter:

– Han kommer vara kapten för oss i år. Det är en bra kille vid sidan av och det är jäkligt bra för våra yngre spelare att se någon som spelat på högsta nivå för att se vad som krävs för att ta sig dit.

Ali Assaf har tidigare bara representerat Sundsvall Hockey och stod i fjol för 20 poäng på 29 matcher i division 2. Tidigare har han dundrat in poäng på juniornivå.

– Han har sett jättebra ut på försäsongen och där tror jag att vi bara skrapar på ytan för hur bra han kan bli. Nu har jag och Stenqvist bara jobbat med honom i ett par månader, men vi ser redan stora förbättringar jämfört med i fjol, då jag såg honom i Sundsvall. Han har en ruggigt bra offensiv och är en teknisk spelare som det ska bli roligt att följa.

Publiken kan förvänta sig ett Kovland som bygger på en stabil defensiv men som samtidigt inte tänker tveka på att kliva fram när tillfälle ges.

– Vi har fått in puckskickliga backar, för att kunna bygga nerifrån, och skickliga centrar – det är de som vi vill ska vara motorn tillsammans med offensiva forwards. Vi ska spela en offensiv hockey men inte på bekostnad på att vi skiter i det defensiva.

– Jag har varit med länge och vet att om man ska nå framgångar måste man ha en väldigt bra defensiv, det är vad som kommer avgöra hur långt vi når.

Och med tanke på den namnkunniga truppen räknar Månsson med att få stämpeln som seriesegrare på förhand.

– Vi vet att med det lag vi har kommer vi att få leva med favoritskapet, det är bara att acceptera. Sedan får vi se i ett kval, om vi tar oss dit, då vi möter division 1-lag från högre nivå – då blir det en helt annan sak, säger tränaren och slår fast:

– Vi siktar på att gå upp, det är inget snack om saken.

Den tidigare ishockeyspelaren, med ett förflutet i Brynäs, Skellefteå, Rögle, Södertälje och spel i flera utländska klubbar – bland annat, trivs i Kovland.

– Kovland som förening har varit helt fantastisk. De vet hur man tar hand om ungdomarna och det är många som jobbar ideellt med styrelse och allting. Jag har varit runt en del och sett mycket, och det ger mycket att komma till en gemytlig förening där alla hejar på alla och det inte är något snack utan alla ställer bara upp. Det finns en röd tråd i hela föreningen från skridskoskolan upp till A-laget, vilket är otroligt viktigt.

► Premiäromgången

Fredag 2 oktober, 19.30: Kovlands IshF–Ånge (Ånäshallen), Svedjeholmens IF–Sollefteå HK (Bjästa Ishall), Bruflo IK–AIK-Hockey Härnösand (Klanghallen).

► Truppen 2020/21 Kovland IshF

Målvakter: Robin Viström, Oscar Haeggström (ny från IF Sundsvall Hockey).

Backar: Mathias Dahlgren, Marcus Ullsten (ny från IF Sundsvall Hockey), Emil Berglund (ny från IF Sundsvall Hockey), Emil Andersson, Niclas Möllhagen (ny från Ånge IK), Niclas Wedin (ny från IF Sundsvall Hockey), Simon Engström (ny från Njurunda SK)

Forwards: Markus Kinisjärvi (ny från Hudiksvalls HC), Oliver Pihlström (ny från Örnsköldsvik HF), Fredrik Tell, Anton Backlund, Johan Eriksson (ny från IF Sundsvall Hockey), Adam Bergendahl (ny från Njurunda SK), Ali Assaf, (ny från IF Sundsvall Hockey), Emil Fahlander, Linus Nordin, Jesper Edström (ny från IF Sundsvall Hockey), Oscar Nordlander, Pär Andersson, Alexander Nordén (ny från IF Sundsvall Hockey), August Jonsson.

Spelare som lämnat: Rasmus Fahlander, klubb ej klart, Simon Metsävainio (do), Mathias Löfblad (do), Simon Björnfot (do), Joacim Löfgren (do), Sebastian Grein (do), Tony Åström (do), Andreas Engblom (do), Erik Larsson (do), Mattias Wikström (do), Oscar Åsberg (do), Oskar Bengtsson (Jonstorps IF), Fredrik Larsson (assisterande tränare Kovland IshF J20).

► Ledarstab

Sportchef: Villiam Callmyr.

Huvudtränare: Mathias Månsson.

Assisterande tränare: Tommy Stenqvist.

Materialförvaltare: Affe Tell.

Materialförvaltare: Mattias ”Pudding” Wardström.