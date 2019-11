Hockeypuls podcast #24: Dunderderbyt och NHL-nörderi

NHL-matcher i Globen! Säsongens hetaste derby!

Då måste podden självklart leverera ett extraavsnitt denna vecka.

Du som lyssnare får intervjuer med spelarna:

– Victor Hedman, Johan Larsson, Victor Olofsson och Linus Ullmark.

Medieprofilerna Niklas Jihde och Jonatan Lindquist gäster även podden för att ge deras bilder av Tampa Bay Lightning och Buffalo Sabres. De ger, faktiskt, helt olika svar kring var lagen kommer sluta denna säsong.

Podden får finbesök av Tampa Bay Times-reportern Diana Nearhos som punktmarkerar Lightnings dagligen. Hon får beskriva Hedmans ikonstatus i Tampa och ge sin framtidsspaning om han avslutar karriären i USA eller Modo.

På tal om Modo!

Det blir en halvtimmes derbyspecial, 39.03 in i avsnittet, med tanke på det glödheta mötet mellan Modo och Björklöven under lördagen. Modoreportern Jon Häggqvist bjuds in för att diskutera det nya mentala läget i Modo, att det HÄR är säsongen det gäller och varför Björklövens trupp ser monstruös starkt ut.

Bland annat.

Det blir mer, vi lovar.

Här hittar du Hockeypuls podcast – avsnitt varje måndag:

Acast: https://play.acast.com/s/hockeypuls

Itunes: https://podcasts.apple.com/us/podcast/hockeypuls/id1083465585

Spotify: https://open.spotify.com/show/6R9tCBYYpOYttBBGGGMfmQ?si=VuObd9ckT-mtWzlKyy2v4A

Vill du lyssna på podden här? Klicka play på spelaren nedan för att lyssna på hela avsnittet. Spola fram till 39.03 för att endast höra derbydelen:

För funderingar, tips eller frågor: Mejla adam.johansson@mittmedia.se.