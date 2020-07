Ett minne, en person. Hockeypuls sommarpodd på fem avsnitt, som kommer att handla om minnesvärda berättelser i vår svenska hockeyhistoria, rullar vidare.

25 minuter långa samtal som skildrar historien på ett helt nytt sätt.

Veckans avsnitt: Då Per Svartvadet sänkte Timrå IK och när Heart of Hockey betydde något.

Gäst: Per Svartvadet.