Högsommarvärmen på snabbt besök i Medelpad i helgen: "Blir väldigt soligt"

Liksom förra veckan ser vädret i Medelpad ut att nå sin pik under helgen.

Fredagen inleds med mulet väder och eventuellt någon lokal regnskur.

– Men sen kommer det in torrare luft och det kommer växla mellan sol och moln under dagen. Temperaturen kommer ligga strax under 20 grader, säger Per Holmberg.

Lördagen blir sedan veckans allra finaste dag.

– Det ser det ut att bli väldigt soligt och en temperatur runt 25-26 grader, säger Per Holmberg.

Sedan drar det återigen in kallare luft över Medelpad. Under söndagen blir det fortsatt soligt, men temperaturen sjunker till omkring 20 grader.

I början av nästa vecka blir det ostadigare väder. Det kan komma någon regnskur innan det återigen blir något varmare till mitten av veckan.