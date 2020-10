Högt söktryck på Mitthems nya lägenheter: "Hade på känn att intresset skulle vara stort"

Mitthems flerfamiljshus i Njurundabommen har 30 lägenheter fördelat på ettor, tvåor och treor. Drygt ett dygn efter att anmälan släpptes kan Lena Norberg se att det finns intresse för alla.

– När det är nyproduktion är det ett annat uthyrningsförfarande än i vanliga fall. Vi publicerar alla 30 lägenheter samtidigt och de som är intresserade kan anmäla sitt intresse på flera och rangordna sina anmälningar, säger hon.

Under fredagen hade det kommit in tio till femton intresseanmälningar per lägenhet och så här långt är treorna de som flest vill bo i.

– Jag skulle säga att det är störst intresse för treorna och minst för ettorna så här långt men det är så pass tidigt ännu så det kan hinna ändras, säger Lena Norberg.

När hon jämför med de nyproducerade lägenheterna på Byhöjden var intresset lite högre, men det tror Lena Norberg handlar om att upptagningsområdet är större.

– Jag kan se att de som gjort anmälningar så här långt är övervägande Njurundabor med omnejd, säger hon.

Anmälningsfönstret är öppet fram till den 28 oktober och rangordning av lägenheterna samt köpoäng avgör om man kan få ett hyreskontraktserbjudande.

– Vi hade en hel del samtal från dem som behövde hjälp med att göra anmälan. Det är viktigt att veta att det spelar ingen roll om du gör din anmälan i dag eller sista dagen. Det är dina köpoäng som är avgörande, säger Lena Norberg.

Den 29 oktober börjar processen med att gå igenom alla anmälningar. Kontrakten tecknas sedan successivt och inflyttningsdatumet är den 1 juni 2021.

– Vi hade på känn att det skulle bli ett stort intresse. På förhand har cirka 2 000 personer kontaktat oss för att få mer information, säger Lena Norberg.