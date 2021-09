Högt tempo för nybyggarna i Söråker – närmar sig inflytt: "Värt allt slit"

Under året följer Sundsvalls Tidning familjen Westberg/Saarelas nybygge i Söråker – från byggstart till färdigt hem. Nästa del kommer när det är dags att flytta in.

Det är sensommar och Robert Westberg och Ida Saarela har en intensiv byggsommar bakom sig. Vid entrén har byggdörren ersatts av nya vita dubbeldörrar. Ida har planterat höstväxter i en stor kruka som en hoppfull påminnelse om att huset snart inte längre är en byggarbetsplats – utan familjen Saarela/Westbergs nya hem.

– Jag har hunnit dö spackeldöden, målardöden och garagedöden. Jag vet inte hur många liv jag har. Snart är det äntligen dags för lite roligare saker som att montera kök och välja färger och tapeter, säger Ida.

I vintras när det var som kallast upplevde Ida och Robert byggets största motgång. När golvvärmen på entréplanet skulle kopplas in frös vätskan och de fick agera snabbt för att plattan inte skulle frysa sönder.

– Vi fick inte runt vätskan i ledningarna, det blev ett slags "slush" som pumpen inte orkade dra runt. Vi fick ta hit ett dieselverk som fick gå i tre dygn. Det gick 600 liter diesel för att få igång plattan, men vi hade inget val, säger Robert.

Sedan dess har bygget flutit på enligt plan. Det ärggröna taket kom på plats under vårvintern och snickarna var kvar en bit in på försommaren. Paret har lagt nästan all ledig tid på bygget och Ida som jobbar som lärare har spenderat sommarlovet med att måla huset utvändigt.

– Jag har stått med pensel handen i åtta veckor, som tur är har vi fått fin hjälp från släkt och vänner med både spackling och målning. Nu är det ingen som svarar när vi ringer, säger Ida och skrattar.

– Just spacklingen har varit oerhört tidskrävande och ibland känns det inte som att man kommer framåt, men det gör vi ju. Vi har nog tre år framför oss med att bygga tillbaka en del relationer, säger Robert och ler.

Tar ni pauser från bygget?

– Vi firade med bubbel när balkongerna var klara och i sommar har vi varit på Furuvik och haft en helg i stan, men vi prioriterar ju det här såklart. Varje dag är en dag närmare målet, säger Ida.

– Jag är nog lite sämre på att ta pauser, Ida sköter mycket av det praktiska i vardagen med barnen och vårt andra hus, säger Robert.

Ida har sedan tidigare barnen Henning och Elvis som är 11 och 9 år och Robert har barnen Elias och Saga, 11 och 9 år. Deras rum ligger i fil på övervåningen. Varannan vecka bor hela gänget tillsammans och familjens ambition har hela tiden varit att kunna flytta in i huset före jul.

– Jag tror att det kan gå, att vi kommer in före årsskiftet. Vi lejer bort spackling och målning på övervåningen och kakelsättaren drar snart igång med badrummen, säger Robert.

– Vi får se hur det blir, vi ligger lite efter och det gör inget om det blir december eller januari. Vi sitter ju inte i sjön, säger Ida.

Just nu grundmålas entréplanet och vitvaror, badrums- och köksinredning ska snart packas upp och monteras. Fönstersmygar ska sättas och golvvärmen på övervåningen ska installeras och en träfärgad furuparkett ska läggas på båda våningsplanen.

Har det varit som ni trodde att bygga hus?

– Jag tycker nog att det har varit tuffare faktiskt, det tar på. För någon månad sedan sa Robert: "Om tio år ska vi bygga ett annat, lite mindre hus". Då kände jag: "Nähä, jag tänker aldrig flytta härifrån!", säger Ida.

Vad får ni för respons på ert bygge?

– Det var många som läste det första reportaget i vintras. Kunder, kollegor och vänner har hört av sig och är nyfikna och intresserade. Det är roligt att kunna dela med sig, säger Robert.

Hur håller ni motivationen uppe?

– Det är nog dagar som den här, när man ställer sig på balkongen och tittar ut som man verkligen känner att det är värt allt slit. Allt som är kvar att göra ska göras av oss, det är bara att gasa på, säger Robert.

Paret dokumenterar husbygget på Instagramkontot "villa_solbacken43".

