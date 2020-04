Hon broderar fram coronaviruset: ”Jag kan förstå att någon tycker att det är osmakligt”

Hon har broderat om Greta Thunberg, klimatkris och mens. Via hantverket förstår och kommenterar Lotta Sjöberg världen. När coronaviruset dök upp läste hon allt hon kom över om viruset, och närstuderade mikroskopbilderna av det i tidningarna.

Sedan sträckte hon sig återigen efter nål och tråd.

– De är så olika varandra, både på mikroskopbilderna och på mina bilder. Det ringar in hur otydligt det är för oss som inte har en medicinsk utbildning att förstå den här typen av bilder. Att det är så olika gestaltat hela tiden fångar in hur lite vi lekmän vet om viruset, säger hon.

De är runda, avlånga, spretiga, i regnbågens alla färger och påminner stundtals om en kungakrona. Själv jämför Lotta Sjöberg virusbroderierna med dagsverser. Eller poesi – trådpoesi. Men hon har fått andra reaktioner på sina avbildningar av covid-19.

– Jag kan förstå att någon tycker att det är osmakligt. Det skulle kunna vara provokativt, att göra något vackert av något så hemskt som folk dör av, funderar hon.

Själv har hon ändå kunnat bemästra sin rädsla bättre genom att se skönhet i virusets fysiska form. Att söka sig till just hantverket är också något som kvinnor har gjort i alla tider på grund av dess lugnande inverkan, påminner hon om. Lotta Sjöberg kallar det själv för "broderiterapi".

– Det är hälsosamt att vara så konkret med ett material mot fingrarna, för att hantera hemskheter. Man flyttar koncentrationen i kroppen till en annan kroppsdel än hjärnan. Det har kvinnor gjort i alla tider, säger hon.

Att Lotta Sjöberg hittade till hantverket hänger ihop med den oro för klimatet, som hon har känt de senaste tolv åren. Hon började lappa och laga barnens kläder istället för att bara köpa nya.

Klimatångesten har hängt kvar. Men Lotta Sjöberg tycker att det hjälper att kroka fast oron vid något konkret, som coronaviruset. Det är hemskt, men ändå mer hanterbart än det "sjätte massutdöendet", menar hon, och syftar på alla djur som riskerar att bli utrotade på grund av klimatförändringarna.

– Det är ett mycket större skeende, som drabbar hela ekosystemet och allt livs villkor på jorden. Det här är en detalj i hela det maskineri som vi har satt i gång. Viruset har uppkommit för att vi har behandlat djur som skit. Vi har orsakat det, och massutdöendet.

Samtidigt kanske viruset kan lära oss något, tror hon.

– Jag hoppas att vi nu kan få en upplevelse av att det går att handla, när vi ser människors och länders handlingskraft. Det är hoppfullt, mitt i allt.

Det finns också något politiskt i själva handlingen att brodera, tycker Lotta Sjöberg. Det går långsamt, och är inte det minsta lönsamt.

– Det sätter sig på tvären mot hela samhället, säger hon.

För henne är broderierna, och kulturen, ett sätt att hantera både existentiella frågor och dessa tider, där faktaresistens och kunskapsförakt hör till det som skrämmer henne mest.

– Jag önskar att fler kunde sätta sig och tälja en smörkniv istället för att sätta sig framför datorn och vara arga.

Elin Swedenmark/TT

Fakta: Lotta Sjöberg

Lotta Sjöberg är en serietecknare och illustratör som särskilt intresserar sig för ämnena föräldraskap, psykisk ohälsa, genus, miljö, arbetsfrågor och sexualkunskap.

Sedan 2009 driver hon Facebookgruppen "Family living – the true story", en öppen blogg där människor kan dela med sig av bilder från sina stökiga hem. Den gruppen resulterade också i boken "Orka torka".

2019 medverkade hon i antologin "Vad håller ni på med, en antologi om klimatet".

Fakta: Mer viruskonst

Två människor med ansiktsmasker kysser varandra. Det är konstnären Arina Voronova som har skapat gatukonstkampanjen "The act of love". Voronovas budskap, som sätts upp på tusen affischer runt i New York, är att forskarnas uppgift är att bekämpa viruset – medan andra måste sprida kärlek och medkänsla.