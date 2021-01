Hunden Märta föll flera meter ner i ett hål – ägaren kritisk till kommunen: "Nästa gång kan det vara ett barn"

Anton Håkansson och hunden Märta hade under onsdagen just flyttat in i sin nya bostad vid Backarna, Sörnacksta i Sundsvall.

Efter allt flyttstök ville Anton utforska området längst med Sågvägen tillsammans med sin flickvän Emilia och hans fyrbenta vän.

Han släppte Märta för att hon skulle få nosa i skogskanten längst med vägen, men när Märta sprang upp för plogvallen mot skogen blev allt tyst, och hon försvann.

När Anton plumsade efter henne, insåg han att området bestod av enorma stenbumlingar som täckts av snö, och i en skreva som bildats mellan två stenblock hade Märta rasat ner.

– Det var som ett minfält. Snön gjorde att det var omöjligt att se vad som fanns under fötterna, säger Anton.

Märtas fall hade hindrats av en avsats, 3,5 meter ner i skrevan, berättar Anton. Efter avsatsen fortsatte hålet vidare ner i djupet så långt det gick att se, enligt honom.

Medan Emilia sprang tillbaka för att hämta ett rep, kontaktade Anton bådas föräldrar. Därefter ringde han 112.

Först till platsen kom Emilias pappa tillsammans med en kollega som, med hjälp av det rep som Emilia hämtat, kunde hissa ner Anton till Märta.

Där kunde Anton greppa tag i den sele som Märta bar och därefter långsamt hissa den nedkylda hunden upp ur hålet.

– Vi var båda rejält nedkylda och chockade. Det var en uppskakande situation och det tog cirka 45 minuter innan vi fick upp henne, säger Anton.

Kort därefter anlände räddningstjänsten till platsen, men kunde snart vända tillbaka då dramat var överspelat.

Men för Anton Håkansson var händelsen upprivande.

– Jag hade själv ett trassligt liv när jag köpte Märta och vi har gått igenom mycket tillsammans. Hon är ovärderlig för mig, säger han.

Nu ställer han sig frågande till kommunen som låter stenbumlingarna ligga kvar så nära vägen.

Han har själv fotograferat området för att kunna visa hur det ser ut.

– Jag förstår inte att man inte fyller igen skrevorna med sand. Nästa gång kan det vara ett barn som faller. Här finns många ställen att slå huvudet eller skära sig på, säger han.

Hans Asplund är skogsförvaltare på markavdelningen, Sundsvalls kommun, och han har inte hört talas om att det skulle ligga en stensamling längst med Sågvägen.

– Man kan misstänka att det blivit förändringar i skogsområdet som föranletts av nybyggnationer i området, men det är ingenting som finns i vårt register, säger han.

Enligt Hans Asplund finns det även fornlämningar i området, och han säger att han gärna tar del av information gällande fynd som dessa i naturen.

– Vi har enorma arealer i vårt område, och det vilar många saker i vår natur som vi fortfarande inte känner till, säger han.