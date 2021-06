Hundratals färre skadade i trafiken i coronans spår – tros bero på hemarbete och isolering

I Västernorrland kan coronaåret summeras till flera hundra färre skadade, men skillnaden är så stor att Transportstyrelsen misstror sina egna siffror.

Bara i Västernorrland har antalet skadade i trafiken minskat från 1 561 under 2019 till 1 335 under coronaåret 2020. Och trenden håller i sig även i år med 411 skadade under årets fyra första månader.

Att folk arbetat hemma och kört mindre bil har betydelse, menar Monica Frank som är samordnare av trafikdatabasen Strada vid Transportstyrelsen, men det är troligtvis inte hela sanningen, understryker hon.

– Vi misstänker också att det också kan bero på hög arbetsbelastning på sjukvården under pandemin och att det finnas en underrapportering därifrån, säger hon.

I så fall kan det vara olyckor med fotgängare som är underrepresenterade. Transportstyrelsens statistik bygger på inrapporterade uppgifter från sjukvården och polisen, och olyckor som rör gruppen oskyddade trafikanter når inte alltid polisen utan rapporteras in först när skadade söker hjälp hos akutsjukvården.

Transportstyrelsen håller fortfarande på med att analysera siffrorna och det kommer att dröja ännu någon tid innan analysen är klar.

Den samlade bilden är dock tydlig. I Västernorrland har antalet skadade minskat med 15 procent och i Sundsvall med 20 procent under pandemiåret. Sundsvallssiffran stämmer väl överens med rikssnittet.

Johan Dyrander som är gruppchef för trafikpolisen i Medelpad är inte förvånad. Han har upplevt att det varit färre men samtidigt även större olyckor men tror också att det lokala trafiksäkerhetsarbetet kan ha haft betydelse.

– Såväl bilar som trafikmiljö har blivit säkrare och därför har vi under en längre tid kunnat se en positiv trend när det gäller olyckor och skadade i trafiken, säger han.

Att pandemin påverkat trafiken går också att utläsa av den trafik som använder Sundsvallsbron.

På grund av avgiften mäts varje passage och såväl upp- och nedgångar i trafikmängden har i princip följt smittläget. Under smittutbrottet förra våren minskade trafiken för att återigen öka under sommaren när smittläget förbättrades. En liknande trafikminskning skedde från över årsskiftet fram till mars i år när smittspridningen återigen tog fart.