Hyllad förbundskapten, pensionär och snickare – det gör Timrå IK:s tidigare huvudtränare i dag

2001/02 (från slutet av november och resten av säsongen)

Lars Molin

Då: Peo Larsson hade självmant valt att lämna sitt uppdrag som huvudtränare i Timrå IK den 23 november. Istället var Björklövens sportchef Lars Molin, tillika tidigare förbundskapten för Juniorkronorna, aktuell för tränarjobbet i Timrå. Några dagar senare skrev han på. I april samma år var han med när klubben till slut säkrade kontraktet i högsta serien, men när Kent "Lill-Kenta" Johansson fanns tillgänglig var han ett mycket hetare alternativ för Timrå IK.

"Vi är nöjda med det jobb Lars Molin har gjort genom att hålla kvar oss i Elitserien. Men när Kents namn dök upp så kändes det som att det var honom vi ville ha", sa dåvarande ordföranden Janne Söderström i en intervju med Dagbladet.

Det hände sen: Lars Molin var dock inte utan anbud det året. Istället fanns ett rykte som placerade honom i Storhamar – där han till slut hamnade och gjorde en säsong med 2002/03. Därefter återvände Molin till Björklöven, men ersattes redan samma säsong.

Har varit tränare två år i Italien samt i flera olika klubbar i hockeyettan. Allra senast Molin hade ett tränaruppdrag var säsongen 2019/20, då han var huvudtränare för Boden i ettan.

2002–2007

Kent Johansson

Då: Högst upp på Timrås lista, ett riktigt drömnamn som de nöp så fort de fick chansen. "Lill-Kenta" skulle också komma att bli en omtyckt tränare bland supportrarna och ha framgångarna på sin sida. Redan under första säsongen som huvudtränare i klubben var han med och tog det Timrå som säsongen innan fått kvala sig kvar, hela vägen till semifinal där man besegrades av Frölunda.

Under de fyra återstående åren gick Timrå IK till slutspel alla gånger utom en, och tog sig då till semifinal en av dessa gånger, säsongen 2003/04.

I mitten av januari 2007 aviserade sportchefen Kent Norberg att det inte blir någon förlängning för Kenta Johansson i klubben till kommande säsong.

Det hände sen: Kenta gick istället till HV71, och gjorde succé i laget direkt. Redan under den första säsongen i klubben gick laget hela vägen till final, efter att ha slagit ut Timrå IK i semifinalen, och tog då SM-guld. Kenta utsågs också till årets tränare i svensk hockey det året. Året efter tog han HV till ytterligare en final, efter att ha slagit ut Timrå i kvartsfinalserien, men förlorade där mot Färjestad.

För Kenta gick tränarkarriären vidare när han inför säsongen 2009/10 flyttade till HC Lugano och Schweiz, men fick i januari 2010 sparken från klubben.

Gjorde sedan tre säsonger i Frölunda och tre i Örebro Hockey, innan han i oktober 2016 bestämde sig för att sluta i Örebro på grund av bristande motivation. Numera lever han pensionärsliv tillsammans med sin fru i ett hus några mil utanför Stockholm.

2007-2010

Charles Berglund

Då: Redan i slutet av januari 2007 ryktades Charles "Challe" Berglund ersätta Lill-Kenta, och i mars stod det slutligen klart att han blir nästa huvudtränare i Timrå IK och skrev då på för tre år framåt, något som blev hans första uppdrag som huvudtränare i karriären.

Berglund blev genom åren en riktig profil i klubben, och stod flera gånger för uppmärksammade tv-intervjuer, såväl vid bra som dåligt humör.

Men alla år lyckades han ta laget till slutspel, och fick alla tre år se sig besegrade av HV71. I mars 2010 stod det klart att han inte förlänger det utgående kontraktet.

Det hände sen: Gjorde direkt efter tiden i Timrå IK den förbjudna flytten och gick till Modo. Men tiden i Ö-viksklubben blev kortvarig, ett år efter att han skrivit på fick han sparken efter att laget hamnat allra sist i tabellen och fått kvala sig kvar.

Tränarkarriären gick sedan vidare i Djurgården, som han tog över i kvalserien år 2012, men fick vara med när de åkte ur. Istället blev han sportchef i klubben, en roll han sedan lämnade 2014.

Därefter har Berglund inte varit aktiv som tränare, och berättat att han aldrig mer vill jobba som tränare i en hockeyklubb igen. Istället jobbar han numera som bland annat expert för ATG.

2010–2011

Per-Erik Johnsson

Då: När Challe Berglund lämnade, kom istället en välmeriterad herre i form av Per-Erik "Perra" Johnsson och tog över rollen som huvudtränare. Han kom då från Färjestad, och hade så sent som 2008/09 vunnit SM-guld med klubben.

Ambitionen från Timrås sida var att Perra tillsammans med assisterande Clas Eriksson skulle "leda Timrå mot nya framgångar och bygga vidare på det Challe Berglund och Per Nygårds skapat".

Men några nya framgångar blev det inte med Perra i klubben. Under den första säsongen missade klubben slutspel och hamnade på med nöd och näppe på en tiondeplats, bara två poäng ovanför kvalstrecket.

Året efter blev situationen än värre, där Perra menade på att spelarna gick bakom ryggen på honom och att han inte skulle komma längre i sin roll. I en periodpaus under matchen mot Färjestad den 30 december meddelade Perra sitt beslut att lämna till sportchefen Kent "Nubben" Norberg, och talade sedan om det på presskonferensen efter matchen:

– Jag slutar från och med i dag och beslutet är mitt. Det är dags för den här föreningen att få in nytt blod både vad de gäller spelare och tränare. Det känns som jag inte kommer längre med det här gänget.

Det hände sen: I april 2012 stod det klart att Perra får ett nytt tränaruppdrag, och kommande säsong kliver in i AIK:s bås, då i högsta ligan. Men sejouren där blev inte långvarig, redan i december samma säsong fick han lämna klubben efter dåliga resultat.

Därefter har Perra haft tränarrollen i bland annat Modo, som han då räddade kvar i högstaligan, och året efter stod han i motståndarbåset med Leksand som då gick upp samtidigt som Modo åkte ur.

Allra senast har han innehaft tränarrollen i IK Oskarshamn, men beslutade sig i april 2020 för att tränarkarriären är över och har istället startat en snickerifirma.

2012

Tommy Andersson

Då: Tommy Andersson, som kommer från Sundsvall och tidigare spelat i Timrå IK, hade en lång tränarkarriär bakom sig när han i mitten av januari 2012 blev klar för att ta över Timrå IK för resten av säsongen.

– Jag brinner för ishockey i allmänhet och Timrå IK i synnerhet och det är min absoluta målsättning är att Timrå IK ska vara kvar i Elitserien. Timrå är min moderklubb och jag kommer verkligen göra vad jag kan för att så ska bli fallet, sa han i en intervju med Sundsvalls Tidning då.

Timrå slutade den säsongen sist, med makalösa 20 poäng upp till elfteplacerade Djurgården. Men Tommy Anderssons målsättning höll. När Timrå spelade kvalserien den säsongen slutade laget på en förstaplats i tabellen när de tio matcherna var färdigspelade, och höll sig kvar i SHL.

Det hände sen: Tommy Andersson tackade sedan för sig i rollen som tränare, men blev kvar i klubben. I juni samma år klev han in som ordförande i klubben. Under den tiden hade Timrå några riktigt tuffar år när laget ramlade ur SHL, genomgick en rekonstruktion och var nära konkurs. 2015 valde Andersson att kliva av ordförandeposten, och i juni samma år valdes istället nuvarande ordföranden Lars Backlund.

2012–2013

Tomas Montén

Då: Kom från Djurgården där han den gångna säsongen varit assisterande tränare åt Challe Berglund, och var då med när laget åkte ur SHL. Istället gick karriären vidare, och Montén landade i Medelpad där han skulle ta över huvudansvaret för Timrå IK, med siktet inställt på att vända skutan och rädda kvar laget i SHL.

Men så blev inte fallet. Istället slutade Timrå IK slutade näst sist i tabellen, fick på nytt spela kvalserien – men lyckades inte hålla sig kvar.

För Montén blev det bara ett år i klubben, då det i april 2013 stod klart att han inte fortsätter.

Det hände sen: Tog året efter istället över Linköpings J20-lag, och blev säsongen efter assisterande tränare i klubbens A-lag.

Men framför allt är Montén de senaste åren känd för en bredare publik som förbundskapten för Sveriges J20-lag Juniorkronorna. Sedan 2016 har Montén lett laget som huvudtränare, och har då tagit dem till ett silver och ett brons i junior-VM. I vinter gör han sitt sista JVM som förbundskapten.

2013–2014

Rolf Nilsson

Då: Rolf Nilsson inledde sin tränarkarriär redan 1984 och hade genom åren varit tränare i både flera svenska klubbar, Danmark, Italien och Norge. När han 2013 kom till Timrå IK var det efter att säsongen innan varit i Tingsryd och åkt ur hockeyallsvenskan med laget.

Under säsongen, den första för Timrå i hockeyallsvenskan lyckades Nilsson ta laget till en åttondeplats i tabellen, och nosade på kvalplats men var fyra poäng bakom Rögle.

När säsongen var över var spelarna nöjda med Nilssons tid och ville gärna se en fortsättning med honom, men dåvarande klubbchefen Lars Nolander var tydlig med att de hade andra planer, och Nilsson fick ingen förlängning med klubben.

Det hände sen: I juni samma år Rolf Nilsson lämnat Timrå, blev han istället klar som huvudtränare i en ny klubb. Denna gång blev det Piteå, betydligt närmare hemstaden Boden, något som var just en anledning till att han gick dit.

"Inför den här säsongen var det frågan om jag skulle ta ett uppdrag utomlands en sväng igen eller inte. I samråd med familjen kom jag fram till att det kändes bra att bo hemma", sa han till ST då.

I Piteå blev Nilsson kvar under tre säsonger, och tog sig sedan an sportchefsjobbet i Boden under tre säsonger, innan han förra året gick i pension.

2014–2017

Roger Forsberg

Då: Han hade säsongen innan varit i HV71, och lett klubbens J20-lag, med bland annat en ung Jonathan Dahlén i laget, till ett SM-guld.

I april stod det klart att han lämnar Jönköping för en flytt norrut, när han tog över som ny huvudtränare i Timrå IK.

Totalt blev Forsberg kvar under tre fulla säsonger med klubben. Under det första året hamnade klubben likt året innan utanför kvalspel, men de två efterföljande åren blev det kvalspel uppåt båda gångerna, utan att lyckas ta sig vidare från slutspelsserien.

Tre år efter ankomsten till Timrå, lämnade Forsberg klubben när kontraktet gått ut.

Det hände sen: Roger Forsberg hade fler anbud när han lämnade Timrå IK, men valet föll till slut på den då allsvenska nykomlingen Västervik. Men från att året innan ha hamnat på en tredjeplats, blev det totalt fiasko för Smålandsklubben, som slutade på en 13:e plats och fick kvala för att hålla sig kvar i serien. Mitt under kvalet fick Roger Forsberg sparken från klubben, som till slut ändå förblev allsvenskt.

Forsberg gick istället vidare och redan samma år klev han in i hockeyettan-laget Troja-Ljungby, där han i våras avslutade sin fjärde raka säsong, och då tog laget upp i hockeyallsvenskan igen.

2017–2021

Fredrik Andersson

Då: Den före detta målvakten Fredrik Andersson inledde sin tränarkarriär år 2005, då han klev in som assisterande i Modos bås och blev kvar i den rollen under fyra år, bland annat när laget vann SM-guld.

När han kom till Timrå IK i april 2017 hade han flera år som scout för Buffalo Sabres bakom sig, och kom allra senast från rollen som assisterande tränare i Modos J20. Nu skulle han bli huvudtränare för första gången.

Och succén uteblev inte. Redan under sin första säsong i Timrå IK var han med och lyfte laget till en förstaplats i serien, för att sedan gå hela vägen upp i SHL efter att ha vunnit kvalet mot Karlskrona. Andersson förlängde då kontraktet med tre år till.

Säsongen i SHL slutade med relegering, men därefter har Timrå återigen gjort två fina säsonger i hockeyallsvenskan, och i våras fick Fredrik Andersson ta upp klubben i SHL för andra gången.

Det hände sen: Häromveckan stod det klart att Fredrik Andersson stannar i klubben i minst två år till. Men från att ha varit ensam huvudtränare de senaste fyra åren, kommer Andersson från och med i höst att dela ansvaret tillsammans med Ante Karlsson, som har en lång tränarkarriär bakom sig och de senaste två åren varit assisterande tränare i klubben.