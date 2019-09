Hyllades för jobbet i USA – här är detaljen som får GIF Sundsvall att lyfta: "Nördat in mig – läst varenda rapport"

Mot Djurgården gjorde Omar Eddahri 1–1 efter en hörna och segern mot Kalmar kom båda Giffarnas mål efter inspel från hörnflaggan signerade David Batanero.

Inte särskilt konstigt om man tar en titt på nye GIF-tränaren Tony Gustavssons historik.

– Han har gjort massor för USA, på våra offensiva fasta situationer, vilket ofta gjort skillnaden mellan oss och motståndaren. Vi gjorde mål på massor av fasta med Tony, det är han som designar dem, har till exempel USA:s förre stjärnmålvakt Hope Solo sagt tidigare.

Sedan Gustavsson kom in i GIF har han lagt ett stort fokus på just hörnor och frisparkar.

– Vi scoutar motståndarna in och ut och kan varenda detalj på deras defensiva fasta, sedan är det bara ut på planen och gnugga. När han har servar av världsklass och Carlos och company inne i boxen gör man mål på fasta, så är det bara, säger Gustavsson.

– Sedan har vi också pratat om att sättet vi anfaller på nu skapar fler fasta situationer. Får vi en hörna är det inte ett misslyckat anfall utan ett anfall som ger oss en målchans, vi pratar i termer om att vi vinner en hörna.

Har du alltid lagt ett stort fokus på fasta situationer?

– Där ska jag villigt erkänna att jag inte gjorde det tidigare i min tränarkarriär. Sedan fick jag huvudansvaret i USA ett antal månader innan VM 2015, och då fungerar jag som så att jag går all in. Jag läste varenda rapport och all statistik som fanns. Sedan den dagen har jag nördat in mig på fasta och vi lyckades göra mål på det i tio av tolv VM-matcher -15 och -19. Nu har vi gjort mål i två av tre här.

GIF-tränaren är noga med att hylla spelarna för jobbet de lagt ned i träningen av de fasta situationerna de senaste veckorna.

– Grabbarna gör jobbet, har man inte verktygen så går det inte. Fasta är inte alltid så roligt att träna men det är roligt att göra mål, alla cred till grabbarna, säger Gustavsson.

Tony Gustavssons tre nycklar på fasta situationer

►"Ett är serven, vilken typ av hörn- och frisparksläggare har man i laget och så måste man anpassa varianterna efter det. Vi hade två olika intränade varianter senast, inåt- och utåtskruv och olika varianter på det. Sedan har vi även korta varianter inbyggda i det."

► "Två är vilka typer av targets du har. Har du de som är duktiga att hänga högt på bakre stolpen eller har du de som är duktiga att komma med löpningar på första stolpen."

► "Det tredje är att du måste frigöra spelare i de ytor där motståndaren är sårbar. Alla motståndare väljer olika och det gäller att slå till där de inte har täckning."