I Selånger vandrar man genom årtusenden av mänsklig aktivitet: "Hit har folk alltid kommit från hela Europa – och nu gör de det igen"

Det hände att hon som ung arkeolog kunde säga till en utgrävningsledare: "Vi gräver på fel ställe. Där borta ligger det, för det är en plats jag skulle välja om jag ville gräva ner något". Och oftast hade hon rätt.

Sådan nytta kan man ha av att läsa landskap. Men även den som bara flanerar på Selångers kyrkogård går på tusenåriga lager av kulturmark. Kullen som i dag är en minneslund är en naturlig kulle, och där hölls ting under järnåldern.

– På Tingshögen var man fredad, och den bäste talaren var domare, berättar hon.

Längre bort, i Hov, finns gravhögar som visar att det varit en rituell plats, och nedanför Tingskullen, på en plats som nu röjs, böljar flera gravkullar. Medan Sidsjö har spår redan av stenåldersfolk har Selånger gravar från 400-talet och fram till tiden för kristendomens inträde.

– De här högarna är mindre än Högomsmannens, men de är många och syns bättre nu när träden är röjda. Men ser av landskapet att de har legat precis vid vattnet. Vi markerade att "här bor vi" genom att lägga gravhögar, och vi byggde vår makt på skinnen vi fått via "skridfinnarna", samerna, men också att tillverka järn från sjö- och myrmalm. Det sker nära vattnet, säger hon.

Det blir också tydligt att människor alltid har vandrat, letat nya boplatser; fått barn ihop, blandat sig och bakat ihop sina sedvänjor. När inlandsisen smälte från Skandinavien kom mörkhyade, blåögda renjägare från söder, ungefär samtidigt som ett ljushyat, brunögt folk trängde in via Nordnorge från Sibirien. De var fiskare och säljägare och gjorde finare pilspetsar än de sydliga. När de möttes började människor äta både kött, fisk och skaldjur.

För 8000 år sedan kom de första jordbrukarna från Syrien. De ur jägarbefolkningen som inte assimilerades rörde sig norröver, och 4000 år senare kom en ny våg, en herdekultur från Svarta havet som förde med sig de indoeuropeiska språken. Något tusental år senare rör sig också ett församiskt folk hitåt med sina traditioner: bland annat begraver de sina döda med näver. Seden sprider sig – även Högomsmannen hade näver med sig när han begravs långt senare, på 500-talet.

– De målar på trummor, inte på stenhällar; de åker skidor, gör sältran och framställer skinn. Folk söderut behöver sältran för att täta båtar och vi blandar oss med samerna, säger Tina Johansson.

Redan på 200-talet vet man att norrländska män åkte till Rom och tog tjänst i romerska armén; lärde sig stridskonst och avlönades i guld. Men att romarna lärde ut sin stridkonst till andra fick de bittert ångra när deras legoknektar senare hjälpte andra folk att knäcka romarriket.

Kring 550 sker två vulkanutbrott på Island, omnämnda i isländska berättelser som "Det stora Ragnarök". Det inleder en nedgång också här.

– En tjock dimma kom, solen värmde inte, Det blev missväxt och sjukdomar och nu bygger man inte fler högar. Vid vikingatidens början återhämtar vi oss: från den tiden finns silverskatter och gravar, säger Tina Johansson.

År 1030 är ett märkesår för Selånger. Då landsteg Olav Haraldsson här, på väg att återta kungamakten i Norge och kristna det.

– Han hade gått viking i England och Tyskland, tagit byten och härjat, men också mött kristendomen där. För den som kom från Skandinaviens långhus och fick se all prakten måste det ha varit en fantastisk upplevelse. Bara Kiev hade 400 kyrkor, säger Tina Johansson.

Men hemma i Norge blev Olav utslängd av hedniska småfurstar. Av fursten Jaroslaw i Kiev får han hjälp att samla ihop en styrka för att återta Norge, men efter att han gått från Selånger till Stiklestad stupar han där och stoftet, omgivet av mirakelrykten, förs till Nidaros där den praktfulla domen sedan byggs. Därför utgår S:t Olavsleden från Selånger, som fortsatte att vara en betydelsefull bygd.

Under medeltid låg här en kungsgård, där kungens ställföreträdare bodde och tog in skatt i kungens ställe. Det berättar också att platsen varit viktig. I den gamla kyrkan, numera kyrkoruinen, förvarades originalet av Hälsingelagen. Här murade man in en gammal runsten i kyrkväggen – för att ta ifrån den den gamla hedniska kraften.

– Men man visade också folket att de fortfarande kunde komma till de gamla platserna som varit betydelsefulla för dem, säger Tina Johansson.

Från den katolska medeltiden har man i Selånger hittat bokbeslag i silver och radband i bärnsten. Det var också tiden då det öppnades en annan livsväg för kvinnor än att gifta sig – genom att gå i kloster kunde de ta del av den bokliga lärdomen, utveckla den medicinska kunskapen med mera.

I kyrkoruinen står i dag gravstenar från 1600-talet, som bland annat berättar om en Jonae Tozstani, kyrkoherede i Sundsvall Selånger, och en Mårten, född i Högom 1679, och hans "i lifstiden kärälskeliga maka Ingeborg". Att vi som lever i dag kan läsa dem knyter ihop oss med historiens flöde. I den här miljön känns 400 år som ett kort steg.

Då hade Sundsvalls stad redan grundlagts som ett led i Gustaf II Adolfs politik att kontrollera handeln.

– Men Selånger marknad är ett minne från tiden innan man var tvungen att sköta all handel innanför stadsmurarna, säger Tina Johansson.

– Här i Selånger har alltid varit liv och rörelse och folk har kommit från hela Europa. Och nu är det så igen, säger hon.