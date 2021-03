Idrotten i Västernorrland hårt drabbad av pandemin – här är idrotterna som har tappat mest

Att pandemin har slagit hårt mot idrotten är ingen hemlighet. Från såväl förbunds- som föreningshåll har oro för att tappa idrottare varit påtaglig.

Nu har Riksidrottsförbundet sammanställt statistik över hur många deltagartillfällen som idrotten har tappat under 2020 jämfört med 2019 bland barn och unga upp till 25 år. Per idrott, per län.

I Västernorrlands län är det alarmerande siffror. Jämfört med landet som helhet var Västernorrland tillsammans med Norrbotten det län som tappade allra flest träningstillfällen under 2020.

Under hösten, från 1 juli fram till årsskiftet, var Västernorrland dessutom det län som tappade klart flest i hela landet. Under våren hade Västernorrland ett snitt på -7,8 (rikssnitt 7,4), men på hösten -23.1 (jämfört med rikssnittet -14,1) i antal deltagartillfällen.

Ser man vidare till idrotterna specifikt listar RF de 25 största idrotterna i länet och hur de har stått sig. Där ser man att det är de tre stora sporterna – fotboll, ishockey och innebandy – som har tappat flest deltagartillfällen.

Allra flest har ishockeyn tappat följt av innebandyn. Ser man till rikssnittet så ligger dock hockeyn klart sämre till då det procentuella tappet i Västernorrland ligger på -21,3 procent, medan snittet är -8,8 procent.

Innebandyn i länet har i sin tur klarat sig lite bättre än rikssnittet. -18,2 procent i Västernorrland, -21,1 i landet.

Ett annat sätt att analysera tappen på är det procentuella. Ser man till det är det kampsporter som sticker ut. Exempel på sporter som procentuellt sett har tappat väldigt många deltagartillfällen i länet är judo, karate och boxning.

Där har judo -46,4 procent, karate -49,6 procent och boxning -62 procent.

RF skriver även att Ångermanland har tappat något mer än Medelpad. -22 procent jämfört med -18.

Örnsköldsvik och Sundsvall är de största orterna där mest verksamhet även finns. Där ligger tappet runt -15 procent. Ånge ligger på drygt -20 procent och resterande kommuner ligger mellan -30 och 35 procent.

Fotnot: På varje aktivitet registreras antalet deltagare inom bidragsberättigad ålder. Antalet deltagare utgör då antalet deltagartillfällen. Så när statistiken presenteras är antalet deltagartillfällen det sammanlagda antalet deltagare som deltagit vid samtliga gruppaktiviteter. Det ska inte förväxlas med unika individer.