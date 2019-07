Inbrottstjuvar slog till mot företag i Bredsand – stal saker för tiotusentals kronor

Det var under natten till tisdagen som tjuven eller tjuvarna tog sig in i lokalerna till ett företag i Bredsand. De klättrade in genom ett fönster och tog med sig varor för tiotusentals kronor.

– Det är oklart exakt hur stort värdet är, man har inte hunnit gå igenom allt, säger Maria Linné på polisens regionledningscentral.

Polisen har gjort en brottsplatsundersökning.

Har ni något spår att gå på eller letar ni fortfarande?

– Det är ingenting jag tänker gå in på, men jag har inga uppgifter om att det ska finnas någon misstänkt i nuläget, säger Maria Linné.