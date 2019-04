Inbrottsvåg i länet – polisen vill få in tips: "Högintressant med alla typer av iakttagelser"

Det ska handla om två inbrott i Örnsköldsvik på Gärdesvägen och Trojavägen, två inbrott i Sollefteå på Gärdesgatan och Ängsvägen och ett i Härnösand på Byvägen under helgen. Även under natten mot tisdag upptäcktes ett inbrott på Lundbovägen i Sundsvall då någon gått in i ett hus, tagit en bilnyckel och sedan stulit en bil. På tisdagen upptäcktes även ett inbrott på ett företag i Bydalen i Sundsvall.

Polisen räknade med att det kunde komma in fler anmälningar under dagen då folk återvänt från påskfiranden.

Polisen är nu angelägen om att få in tips från personer som kan ha sett något i samband med inbrotten.

– Om någon har gjort några iakttagelser av konstiga bilar eller om något inte är som det brukar. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite. Vi har ett pussel att lägga och då är det högintressant med alla typer av iakttagelser, säger Anderz Ohlsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen.

I både Jämtlands län och Västerbottens län ska det ha skett flera liknande inbrott under påskhelgen.

– Det tyder på att de rör sig över stora arealer. Och under storhelger är folk bortresta i större omfattning än normalt, säger Anderz Ohlsson.