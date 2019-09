Inför första matchen på hemmais – detaljen Timråledningen har analyserat efter premiären: "Pratat mycket om"

Läget i laget

Marcus Hardegård (axel) fortsätter sin rehabilitering och har några veckor kvar. Linus Nässén är fortfarande i Göteborg och återhämtar sig från sin ryggskada.

Tim Wahlgren fick en hjärnskakning i premiären mot Vita Hästen och missar minst två matcher.

– Vi har tolv forwards att spela även om Tim missar matchen. Vi funderar lite hur vi ska möblera i laget, men det hur vi sätter ihop det tar vi efter värmningen, säger Ante Karlsson.

Tränarsnack

Ante Karlsson, Timrå IK

– Nu har vi klarat av en premiär på bortaplan. Vi leder med 4–0 och jag tycker att vi har bra kontroll på matchen. Men varför vi tappar och bjuder in dem har vi pratat mycket om efter matchen. Även disciplinen är viktig, vi spelade 18 minuter i boxplay på bortais, i stället för att spela säkrare och kunna spela av den.

– Det ska bli väldigt roligt och inspirerande att få spela på hemmaplan. Det spelar ingen roll vilket lag som står för motståndet, utan vi fokuserar på vårt.

Notera att ...

... Timrå IK tog tre poäng i sin premiär mot Vita Hästen på fredagen. Södertälje spelade 1–1 mot Mora men föll sedan i förlängningen.

... I Timrå IK har Jonathan Dahlén (2), Albin Lundin och Sebastian Ohlsson stått för målen. I SSK var det Nick Olesen som gjorde mål i power play.

... Förutom mötet mellan Timrå och Södertälje spelas även följande matcher i Hockeyallsvenskan på söndagen: Tingsryds AIF–HC Vita Hästen, Almtuna IS–AIK och Mora IK–Karlskrona HK.

Så följer du matchen

Matchen sänds på C More Live 2, annars kan du följa den via vår liverapportering på ST.nu.