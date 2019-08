Inför uppstarten – SDFF:s nya tränare om mötet med sin tidigare klubb:"Får försöka dra lite fördelar"

SDFF har efter en turbulent tid nu fått sin nya tränare Peter Andersson på plats. Andersson kommer närmast från IK Uppsala där han verkade som assisterande tränare under två år. Dessförinnan har han även varit assisterande tränare i Hammarby. Och det är just de sistnämnde som SDFF möter på NP3 Arena under lördagen.

– Det är ungefär fem, sex spelare och några ledare jag känner. Det är alltid kul att träffa dem. Där har vi en fördel när det handlar om scouta laget innan match, säger han.

Inför matchen ser också skadeläget i SDFF bättre ut än på länge. I skrivande stund är det två spelare som står på skadelistan. Liana Hinds har fortsatt problem med sin fot efter den stämpling hon ådrog sig i senaste matchen mot Hammarby, och Kaycie Young har en stressfraktur. För den sistnämnde är dock läget oklart då hon inte varit i Sverige de senaste tiden.

– Kaycie anländer först i övermorgon. Vi hoppas hon är på bättringsvägen. Men vi vet inte, just nu är hon också på skadelistan och ingen av de två lär spela i helgen, säger han.

Hur ser det ut i övriga truppen?

– Vi haft lite förkylningar under veckan på en del i truppen, men de hoppas vi kunna spela i helgen.

Sundsvall DFF har tidigare värvat backarna Elin Björklund och Maja Göthberg. Nu hoppas Peter Andersson på ännu fler nyförvärv.

– Just nu får vi vända på varje sten. I en perfekt värld kan vi ta in två, tre spelare till, det vore fantastiskt.

Är det några specifika positioner det gäller?

– Vi behöver spelare med kvalité som håller hög nivå. Är man en duktig spelare så kan man spela på olika positioner. Men vi behöver backar och forwards. Det är mest intressant.