Ingen papperstidning delas ut under tisdagen – chefredaktören: "Det är för farligt ute på vägarna i natt"

Stora mängder snö har fallit över Medelpad, vilket har lett till stora konsekvenser. Bland annat kommer skolor i Sundsvall att hålla stängt under tisdagen, som en följd av ovädret, och kollektivtrafiken ställer in.

Sent på måndagskvällen beslutades också att Sundsvalls Tidning inte kommer att delas ut till prenumeranterna under tisdagen. Undantaget är de läsare som får tidningen med post.

– Vi har väntat in i det sista med att fatta det här beslutet, men under rådande omständigheter tvingas vi ställa in. Det är för farligt ute på vägarna i natt och tidningsbudens säkerhet måste gå först, säger Karin Näslund.

Eftersom alla papperstidningsläsare drabbas på samma sätt behöver ingen kontakta varken Utebliven tidning eller redaktionen under tisdagen. ST:s kundcenter kommer att återkomma med ytterligare information.

Som prenumerant går det också bra att läsa e-tidningen via dator, platta eller telefon. På vår sajt ST.nu har vi också en liverapport där vi följer händelseutvecklingen.