Norrtågs morgontur mellan Sundsvall och Umeå försenas minst två timmar

Resenärer som hade planerat att åka med Norrtåg mellan Sundsvall och Umeå på torsdagsmorgonen får vänta på sin avgång.

Tåg 7404 som skulle ha avgått klockan 05.39 från Sundsvall C för färd mot Umeå C blir minst två timmar sent, uppger Norrtåg i sin trafikinformation. Tåget beräknas istället avgå klockan 07.50 från Sundsvall C och vara framme i Umeå C klockan 11.09.

Orsaken uppges vara att det saknas personal på grund av arbetstidsregler.

Tåget passerar följande stationer: Sundsvall C, Sundsvall Västra, Timrå, Härnösand C, Kramfors, Örnsköldsvik C, Örnsköldsvik norra, Husum, Nordmaling, Hörnefors, Umeå östra och Umeå C.

