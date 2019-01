Partierna kör sitt eget race – och funderar samtidigt hur SD kunde bli så stora

Nu har vi hamnat i ett väldigt speciellt läge inom regeringsbildningen på grund av att ett populistiskt parti blivit det tredje största partiet i Sverige som samtidigt har ett rent rasistiskt och nationalistiskt synsätt i grunden.

De har alltså lyckats dupera så många svenskar att tro att vi är bättre än alla andra och att deras parti har svaret på allt. Som ett populistiskt parti så säger man vad man tror folk vill ha och tydligen så har de lockat många troll i vårt samhälle. Nyligen avgick ju en av deras riksdagsledamöter på grund av det.

Men det är dags att våra vanliga partier tar upp och bygger på vår demokrati, nu har det blivit en mer skyddad verkstad där man är politiker för livet. Som alla andra jobb här i världen så behövs nya influenser och nya intryck. Det är nåt som mest Socialdemokraterna tappat på.

Man har efter Palme blivit mer stängda och mer anpassade till den politiska livet och då ser man sig inte längre som en del av arbetarna. Den delen har vänsterpartiet försökt tagit upp men de är lite för extrema för en del av socialdemokraterna som då röstat på SD som spelat att vara ett arbetarparti.

Problemet som finns inom vår demokrati är att våra folkvalda inte längre har något fotfäste, de har så höga löner och förmåner att det knappt finns någon som levt på gränsen med endast bidrag från arbetsförmedlingen. Man säger att de som är fritidspolitiker inte har så mycket betalt, men de har ändå runt många tusenlappar extra i månaden och då har de flesta ett till jobb eller pension.

De behöver inte skatta lika mycket som andra för sina ersättningar, men är du arbetslös eller får ersättning från Försäkringskassan så får du skatta mest av alla.

De med sämst ersättning ska betala mest i skatt? När de med högst ersättning via skattepengar betalar minst? Troligast är också att den som behöver hjälp via arbetsförmedlingen är den som under sitt liv betalat in mer skatt till systemet via sina arbetsgivare.

Man bör som politiker nån gång fundera på vem som betalar sina arvoden. Det är faktiskt den som kör din taxi eller serverar dig på tåget, alla dessa är faktiskt din arbetsgivare. Det är något som jag tror politiker glömmer, alla som betalar skatt är era arbetsgivare.

De etablerade partierna funderar säkert på hur SD har blivit så stora, men med lite öron mot väljarna så vet man vad som diskuteras och man kan agera efter det. Det är inget våra traditionella partier gjort på senare år, i fall de gjort det så skulle de vetat att många ville minska invandringen samt att många ville förstatliga sjukvården.

SD tog invandringen och KD tog sjukvården, båda partierna tjänade på det. Det visar att många av våra partier bara kör sitt eget race, de har ingen koll på sina väljare och det är ingen riktig demokrati. Eller ska vi ha politiker som tror vad vi vill utan att fråga oss först? Är det då en riktigt demokrati som vi vill ha i ett fritt Sverige utan SD?

Roger59

