Riksdagens aktörer spelar en fars – sandlådementaliteten blommar ut

De flesta teatrarna i vårt land har tvingats att drastiskt minska sina ensembler. Detta för att anpassa sig efter verklighetens förutsättningar.

Men det lysande undantaget är den största, och tyvärr den mest farsartade, nämligen Sveriges riksdag. Till skillnad från de seriösa teatrarna kan nämligen riksdagens aktörer själva bestämma över sina villkor.

Tyvärr är det inte bara när det gäller ekonomi som vår riksdag är verklighetsfrånvänd.

Vi väljare har nu under ”regeringsbildningsprocessen” via en massiv mediebevakning kunnat se hur sandlådementaliteten blommat ut för fullt. Jag erinrar mig en mening från min egen barndom; ”om du leker med honom så får du inte leka med mig”.

Rune Östberg

