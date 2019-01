SKIFU svarar: Samverkan ska öka tryggheten på stationen

Svar på insändaren ”Missbrukare och hemlösa ockuperar sittplatserna på järnvägsstationen – varför görs ingenting?”

SKIFU förvärvade Sundsvalls Centralstation 2017 på uppdrag från Sundsvalls kommun och har sedan dess genomfört flera åtgärder för att öka tryggheten och trivseln. Till exempel har vi utökat bevakning och städning, och vi ser över möjligheterna till kameraövervakning och ändrade öppettider.

För att kunna ta ett bredare grepp har vi inlett samarbeten med flera aktörer.

Tillsammans med socialtjänsten har vi ordnat en mer central lokal till Slink in. Verksamheten öppnar i januari och ska vara bemannad dygnet runt under vintern. Vi hoppas att de personer som nu tillbringar natten på stationen kommer att söka sig hit i stället. På Slink in kan människor i utanförskap även få stöttning till en förändring i sina liv.

Inför den ombyggnation som ska påbörjas 2019 samråder vi med polisen, stadsbyggnadskontoret och andra kommuner kring hur lokalerna bäst ska utformas för att öka tryggheten.

Vi hoppas att dessa åtgärder ska göra stationen trygg och trivsam för er resenärer.

Urban Simander Förvaltare SKIFU

