Trogen TIK-supporter: Spotta i nävarna och avsluta säsongen lika bra som i fjol

Bra skrivet, Eric Westlund, om Timrå IK:s läge i tabellen. Jag håller med till 100 procent!

Läs krönikan [+] Eric Westlund: Glöm grundserien Timrå IK – förbered er för kvalet redan nu i stället

Lär av förra gången TIK gick upp! Då klarade man första året utan kval, men andra året sackade man tidigt efter. Den gången sparkades tränaren, men det tycker jag man gjort rätt i att INTE göra nu. Freddan är en minst lika bra coach i år som ifjol.

Den gången tog man in en mental coach för att hjälpa spelarna med tänket, få dem att tro på sig själva inför kvalspelet. Jag vill också minnas att all träning och matchning riktades in på att ha så många spelare som möjligt i bästa möjliga skick och fysisk form till kvalet. Resultaten i återstående matcher blev liksom av underordnad betydelse.

På den tiden spelades en rak kvalserie där lagen möttes två gånger och om jag minns rätt så tappade inte Timrå en enda poäng tills platsen i högsta serien var säkrad.

Timrå har fler kvaliteter i årets lag än då, tycker jag. Och så gott som alla har dessutom utvecklingspotential. Laget är ungt, inte särskilt många har fyllt 30 ens. Så bara man hänger kvar kan det bli mycket roligare redan nästa vinter. Kanske man får till några spetsförstärkningar också så kan det bli riktigt, riktigt bra.

Jag har några namn jag skulle gilla att se i NHK arena till hösten. Men det där kan "Nubben" bättre än jag, så jag lämnar det spåret Han behöver säkert inga råd från självutnämnda läktarexperter.

Så spotta i nävarna nu, Timrå IK, och avsluta säsongen lika bra som ifjol. Jag tror på Timrå IK och har följt er på nära håll i över 50 år.

Trogen TIK-supporter

