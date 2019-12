Intensivt polisarbete efter dödsskjutningen i Nacksta: "Fortsätter jobba med oförändrad styrka"

Strax efter tre-tiden under natten mot torsdag larmades polisen till bostadsområdet i Nacksta. En skottskadad man hittades på platsen. Han fördes med ambulans till sjukhus – men hans liv gick inte att rädda.

En stor polisinsats inleddes där polisen bland annat var synlig med förstärkningsvapen och sökte av flera områden i Sundsvall med helikopter, drönare och polishund.

Tre män i 30-årsåldern greps några timmar efter att skotten hörts i bostadsområdet och de anhölls senare som skäligen misstänkta för mord.

– De är fortfarande frihetsberövade, säger Mikael Ahrtzing, presskommunikatör vid polisen i Sundsvall, på fredagsmorgonen.

Tror ni att det finns fler misstänkta?

– Det kan vi inte utesluta. Vi jobbar initialt på bred front och låser absolut inte fast oss vid någon speciell teori. Vi väger in alla möjligheter, säger han.

Hur kom det sig att ni kunde gripa de här tre personerna så snabbt?

– Det är genom ett intensivt polisarbete – men exakt hur det kunde bli så kan jag inte gå in på, säger han.

Under fredagen fortsätter polisens arbete med oförändrad styrka.

– Vi kan till och med komma att ta in mer folk under dagen. Vi fortsätter att hålla förhör med eventuella vittnen och de misstänkta tillsammans med deras försvarare. Sedan kommer vi fortsätta med spårsäkring – både med hundar och tekniker som jobbar med att analysera det som har hämtats in, säger Mikael Ahrtzing.

Förutom det kommer polisen jobba med inre spaning, bland annat genom säkring av digitala spår.

Har ni hittat något vapen?

– Det kan jag inte säga, säger han.

Samtidigt poängterar han att polisen är av uppfattningen att det här mordet har skett i en sluten krets.

– Det är viktigt att föra ut till allmänheten att de här personerna är kända av oss sedan tidigare och att det här handlar om personer som vistas i kriminella miljöer. Det enda som kopplar området Nacksta till det här brottet är bara att brottet skett där, i övrigt ser vi ingen koppling, säger han.

Polisen ser heller inget samband mellan det här och de två misstänkta mord som skett på kort tid i på Skönsmon i Sundsvall och i Ånge.

- I nuläget finns ingen koppling mellan det här och de andra två morden. Vi kan inte se något sådant. Jag tycker det är viktigt att upplysa invånarna i Sundsvall och Ånge om det – och jag förstår att folk undrar, säger Mikael Ahrtzing.

Enligt honom är utredningen inne i ett intensivt skede och det är många som arbetar nu – och förmodligen i helgen med både det här och de andra grova våldsbrott som skett i Medelpad under den senaste tiden.

– Läget för oss är minst sagt ansträngt. Men man ska komma ihåg att när det blir sådana händelser, så har vi möjlighet att hämta in personal och få hjälp; både från andra polisområden i regionen och utifrån – vilket vi har gjort. Det är den stora fördelen med att polisen är en enda stor myndighet – det blir enklare att begära och få hit folk vid behov, säger Mikael Ahrtzing.