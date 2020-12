Intensivt sökande efter försvunna kvinnan: "Vi har gjort ett fynd"

Kvinnan, som är i 70-årsåldern, sågs senast vid 15-tiden på torsdagen då hon lämnade lägenheten för att handla på Coop i Vivsta.

Sökinsatserna har sedan dess varit omfattande.

– Vi får områden från polisen och har letat igenom centrala Timrå. Nu har vi flyttat ut till industriområdet, säger Daniel Viklund, insatsledare hos Missing people.

Från Missing people var det under lördagen ett 60-tal personer som deltog i försöken att hitta kvinnan.

Polisen leder insatserna och de menar att sökarbetet flyter på bra.

– Men tyvärr har vi inte hittat henne, säger Anders Tjällberg.

Dock har det gjort ett fynd som man kanske kan koppla till kvinnan.

– Vi har i dag hittat en tom Coop-kasse på en ledstång som inte fanns där tidigare. Förhoppningsvis kan vi med hjälp av bland annat övervakningsfilmer få klart för oss om den kan vara en del i en kedja som kan leda till kvinnan, säger Anders Tjällberg.

Polisen har åtta personer på plats, några med hundar. Hemvärnet är ett 40-tal och även där finns det hundpatruller.

– Helikopter har vi inte kunnat använda på grund av vädret. Vi har drönare men även det arbetet försvåras av vädret, säger Anders Tjällberg.

Sökandet fortsätter från polisens sida med full intensitet under lördagen och söndagen. Även Missing people hoppas kunna köra på under helgen.

– Under lördagen kommer vi att kunna vara med ända till i natt sedan hoppas vi att det ska gå även under söndagen, vi håller på att kolla bemanningen just nu, säger Daniel Viklund och fortsätter med en uppmaning till de som har möjlighet:

– Vi behöver all hjälp vi kan få.