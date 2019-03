Bildextra: Publikfest i Kovland när Mighty Dronts samlade in pengar till Suicide Zero

Mighty Dronts är det lokala hockeylaget som satsar hårt – på att ha kul.

Under lördagen gick de också all in för att samla in pengar till föreningen Suicide Zero.

– Totalt är det nog över 400 personer som har letat sig hit, så det känns superkul när vi har lagt så mycket tid och energi på det här evenemanget, säger Martin Lund, spelare och arrangör.