Efter otroliga året – Elias Pettersson vinner ST-pokalen: "Jag är väldigt stolt"

Åtta hockeyprofiler har fått ta emot ST-pokalen tidigare och däribland finns "Lill-Strimma", Fredrik Modin och Henrik Zetterberg.

Nu är det Elias Petterssons tur att få det anrika priset som delats ut sedan 1940.

– Det är många stora namn där och om priset har delats ut 78 gånger så är det kul att vara en del av en så lång historia, säger Elias Pettersson.

Han fortsätter:

– Jag kände inte till priset och jag tänker inte på priser vanligtvis. Jag tänker bara på att bli bättre varje dag, hjälpa laget att vinna och göra det så bra bra som möjligt varje match, då brukar bra grejer hända för mig.

Juryns motivering

”På en säsong utvecklades Elias Pettersson från svensk supertalang till internationell världsstjärna. En fantasifull artist med unika matchvinnaregenskaper i SHL, i landslagssammanhang och i självaste NHL.”

Roland Engström, Walter Rönmark, Margareta Helander, Andreas Lidén och Mikael Nordstrand

Det har blivit en hel del priser även tidigare under 2018 för Ångesonen. Han slog poängrekord för juniorer i SHL förra vintern, fick Stefan Liv Memorial Trophy som mest värdefulle spelare i SM-slutspelet och tog SM-guld.

Lägg därtill årets MVP, årets forward och årets rookie under SHL-awards och senare ett VM-guld med Tre Kronor.

Listan kan göras lång.

– Alla personliga utmärkelser är jag väldigt nöjd över så klart, men det som känts mest är så klart de två gulden jag vann under året. Det bryr jag mig mest om, men sedan är man så klart stolt över mig själv när jag vinner personliga priser också, men lagpriserna väger mest, säger Pettersson, som lämnade Timrå IK för Växjö efter säsongen 2016/17.

Hur summerar du själv ditt 2018?

– Hela förra säsongen gick svinbra, jag startade väldigt nervöst men växte in i SHL. Sedan var det ju JVM och jag hade ett bra JVM även om jag såklart hade velat ha ett guld där. När jag kom tillbaka från JVM tycker jag bara att det gick ännu bättre och och jag fick ännu mer självförtroende. Det kändes bara som att allt gick rätt och min väg, säger Pettersson.

Under hösten har han fått hela hockeyvärlden att häpna över den sanslösa inledningen av första säsongen i NHL. Pettersson har gjort 39 poäng (19+20) på 36 matcher i skrivande stund och han har varit en av ligans bästa rookies någonsin.

– Jag var så klart väldigt nervös inför första NHL-matchen. Nu var jag där och det var det här jag har levt för. Jag tänkte bara för mig själv att "nu är du här, gå ut och ha roligt". Jag fick göra ett mål och en assist i första matchen och sedan dess har jag bara försökt njuta och göra det så bra som möjligt varje match.

Viket är ditt starkaste minne från 2018?

– Båda gulden.

Vilka bilder dyker upp när du tänker på dem?

– Det är när man kastade handskarna båda gångerna. Eller jag hade ju brutit tummen under VM, men det var ändå det momentet när vi vann och man bara skriker ut all glädje. Man blir som ett barn på julafton igen. Det är de minnena jag kommer bära med mig länge under karriären och livet, säger Pettersson.

Den 20-årige svenska mästaren, världsmästaren, NHL-stjärnan och nyblivne ST-pokalvinnaren.