Elias Pettersson nöjd efter All Star-helgen: "Fantastisk upplevelse"

Tillsammans med Erik Karlsson, Brent Burns och Connor McDavid tillhörde Elias Pettersson Team Pacific som under lördagens All Star-match under NHL:s All Star-helg fick möta Team Central, med bland annat spelare som Gabriel Landeskog, Patrick Kane och Mikko Rantanen. Något som innebar en förlust med 4–10 för Elias Petterssons Pacific. Några poäng blev det inte för Pettersson i den matchen.

– Det är klart att man helst vinner, men såna här gånger spelar resultatet ingen roll, säger han till Sportbladet efteråt.

Men Elias Pettersson var trots det nöjd med både helgen och matchen.

– Jag tycker det har varit en fantastisk upplevelse bara att vara här och få lära känna spelare jag följt under hela min uppväxt, säger Pettersson till Sportbladet.

Efter att ha deltagit i sin första All Star-helg i karriären åker nu Pettersson hem till Vancouver, där han får besök av brorsan Emil.

– Jag åker hem, brorsan flyger ut och jag ska hänga med honom sista delen här nu innan det drar igång igen. Jag har inte varit med honom sedan i slutet av augusti, det är alltid kul att träffa honom. Han är min brorsa och min bästa vän. Jag ska försöka ta runt honom på så mycket som möjligt i Vancouver nu. Det finns mycket roligt att göra där, säger Pettersson till Hockeynews.

Nästa gång Elias Petterssons Vancouver spelar match är mot Colorado borta den 2 februari.