JOHANSSON: Dags att leva upp till ert rykte, Örnsköldsvik

"Det finns en avlägsen, liten stad i Sverige som producerar tre saker: Papper, tunga maskiner och riktigt, riktigt bra NHL-spelare."

Raderna är från 2014, då Sportsnet skrev en uppmärksammad text om Örnsköldsvik – eller O-vik – som nordamerikanerna säger.

Sportsnet var knappast först.

Det har skrivits spaltmeter om Modo och Örnsköldsvik, hur en liten stad på drygt 55 000 invånare producerat världstalanger på band. TSN bemödade sig med att resa över med ett helt filmteam för snart ett decennium sedan för att gå till botten med gåtan, som förbryllat en hel hockeyvärld.

De kom fram till ungefär samma svar, som Sportsnet redovisade i sin text för fem år sedan.

The water.

The air.

The northern lights.

The development system.

The hockey high school.

The socialist politics.

The lack of anything else to do.

A happy fluke.

En anledning är inte större än någon annan, de har samverkat tillsammans för att skapa en av Sveriges stoltaste hockeybygder.

För visst vet ni det, Ö-viksbor?

Att er stad är omtalad på andra sidan pölen, i the land of dreams – USA – och i hockeyns vagga – Kanada. Det borde vara nog för att känna stolthet.

Om inte det räcker kanske ni ska lyssna på Steve Yzerman, som häromdagen pratade med Hockeypuls och ÖA. Denna hockeylegendar önskar att han kunde kopiera Ö-viks framgångsrecept och kunde inte sluta ösa lovord över staden och Modo Hockey.

Från "Kabben" till Victor Hedman.

Och däremellan några av historiens största som färgat en sport. Som blivit förebilder för generationer och som satt en tidigare okänd stad på världskartan. Några har fanor under arenans tak, och fler kommer få det.

Hockeyn är inte allt i Örnsköldsvik, men den är mycket.

Utan den hade det var lite mörkare på vintern, lite gråare i vardagen, lite jobbigare att stämpla in på arbetet. Och dåtidens hockeystjärnor borde klassas som lokala hjältar för sättet de har återinvesterat i samhället. Hotell och bostäder har byggts, butiker öppnat, en golfklubb går minus varje år men finns ändå kvar och hockeyskolor lockar ungdomar från hela landet.

"Ingen jävel kommer slita ur det här Modohjärtat", sa Peter Forsberg med gråten i halsen när hans tröja hissades 2015.

Foppa är Modo, Ö-vik är hockey.

Det är sant, det.

Visa därför upp er från er bästa sida när Småkronorna spelar final på söndagskvällen, Örnsköldsvik. Grabbarna har gjort sitt, nu är det er tur att ge Alexander Holtz, Lucas Raymond, Philip Broberg, Max Wahlberg och co en sista publikshow.

Ta chansen ni fått.

Bevittna morgondagens stjärnor, lev upp till ert rykte och var den hockeybygd världen pratar om.