Mathias lillebror tog sitt liv – nu kommer idrottsstjärnorna till Kovland för välgörenhetsmatch: ”Började gråta”

Mighty Dronts är hockeylaget från Kovland som spelar hellre än bra. Förra året uppmärksammades de i riksmedia, när de mötte hälsingelaget The Lightnings, som matchen till ära hade förstärkning av inga mindre än Peter Forsberg, Markus Näslund och Niklas Sundström.

Forwarden Mathias Otmalm minns matchen mycket väl. Han var nervös och spänd, och när ”Foppa” önskade honom lycka till inför den första tekningen så fick han endast fram ett darrigt ”detsamma”.

– Matchen var en pojkdröm som gick i uppfyllelse, säger han.

Men bara två veckor senare tog livet en tragisk vändning. Mathias Otmalm var på jobbet när hans mamma ringde från Luleå och berättade att lillebror Gustav, 22, hade begått självmord natten till långfredagen.

– Jag förstod ingenting. Först stod jag helt tyst, men när en kollega kom fram och frågade hur jag mådde så släppte allt. Jag bara grät och grät och kunde inte prata.

Till en början var han i chock och hade svårt att ta in att hans bror inte längre levde. Det var först veckan efter, när han återvände till hemmet på Alnö efter ett besök hos sin mamma och syskonen i Luleå, som den stora sorgen omslöt honom.

– Jag hade riktigt ont i kroppen och grät okontrollerat. Det var värst när jag var ensam. Då tänkte jag mycket och ältade vad jag kunde ha gjort annorlunda, säger han.

Sedan dess har livet varit upp och ner för Mathias Otmalm. Han berättar att frun, barnen och den närmsta familjen har varit ett oerhört stort stöd, och att han även har fått mycket support från vännerna, kollegorna och hockeylaget Mighty Dronts.

I samband med dödsbudet började lagkompisarna fundera över hur de skulle stötta sin forward och vän och de bestämde sig för att anordna en stor välgörenhetsmatch till förmån för Suicide Zero. Sedan dess har klubbens medlemmar jobbat stenhårt för att ro projektet i land – och snart är det dags för nedsläpp i Ånäshallen i Kovland.

Lördagen 9 mars klockan 13.00 kommer Mighty Dronts spela mot ett handplockat lag med kända stjärnspelare. Inga namn är ännu släppta, men klubben lovar att det kommer att finnas landslagsmeriterade idrottare som tidigare har spelat i NHL, SHL, SDHL, OS, VM och kanske till och med i fotbollsallsvenskan.

– Det är en tragisk anledning till att matchen spelas men den kommer att bli riktigt rolig att kolla på. Det kommer att vara kända spelare och grymt bra tryck i hallen. Från lagets håll kommer vi att göra allt för att få till det lilla extra, säger Mathias Otmalm.

Biljetterna släpps under torsdagen och lagets mål är att samla in 100 000 kronor till den ideella föreningen Suicide Zero, som jobbar för att minska antalet självmord i Sverige. Bland annat kan företag köpa sig en plats i stjärnlaget genom att skänka 10 000 kronor till Suicide Zero.

Lagets initiativ betyder mycket för Mathias Otmalm, som blir rörd när han tänker på vad hans lag har gjort för honom.

– Tänk vilken nytta pengarna kommer att kunna göra. Kanske gör det att andras liv kan räddas.

Varje dag tar fyra personer i Sverige sitt liv och varje år utförs 15 000 självmordsförsök. Gång på gång påtalar Mathias Otmalm vikten av att ämnet psykisk ohälsa lyfts såväl i media, som på jobbet och bland vänner.

– Brorsan kunde inte prata om det, så nu måste vi göra det. Det är en folksjukdom som kan drabba alla, oavsett samhällsklass och ålder och det är bättre om man kan vara öppen och prata om det, i stället för att vara ensam med tankarna. Och sök hjälp – det finns att få, även om den också måste bli bättre.