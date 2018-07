Lista: De tjänar bäst av alla svenskar i NHL – ikonen i topp

10) Gabriel Landeskog

Spelar för: Colorado Avalanche.

Årlig snittlön: 5,57 miljoner dollar/50,1 miljoner kronor.

Kontraktslängd: Till och med säsongen 2020/21.

Den tvåfaldige världsmästaren var länge den yngste spelaren någonsin att ha blivit utsedd till lagkapten i NHL. Det fram tills underbarnet Connor McDavid i Edmonton Oilers tog över den manteln. Men "Gabbe" skrattar nog hela vägen till banken ändå.

9) Alexander Steen

Spelar för: St. Louis Blues.

Årlig snittlön: 5,75 miljoner dollar/51,1 miljoner kronor.

Kontraktslängd: Till och med säsongen 2020/21.

Steens produktion har så sakta börjat röra sig nedåt de senaste åren. Med sina 46 poäng den gångna säsongen hamnade han på en 16:e plats i den svenska poängligan i NHL. Men utöver poäng får St. Louis en ledare i 33-årige Steen för 5,75 miljoner dollar per år.

8) Loui Eriksson

Spelar för: Vancouver Canucks.

Årlig snittlön: 6 miljoner dollar/54 miljoner kronor.

Kontraktslängd: Till och med säsongen 2021/22.

Gjorde succé med bröderna Sedin i VM och OS. Några år senare var det just Sedinarnas klubb Vancouver som knöt till sig Eriksson när han blev "free agent". När tvillingarna nu lagt av återstår det att se om någon av de svenska ynglingarna i Elias Pettersson och Jonathan Dahlén kanske får spela med Eriksson.

7) Filip Forsberg

Spelar för: Nashville Predators.

Årlig snittlön: 6 miljoner dollar/54 miljoner kronor.

Kontraktslängd: Till och med säsongen 2021/22.

En av Sveriges vassaste målskyttar har gjort över 25 mål fyra säsonger i rad, och Nashville ska nog vara glada att man behåller samma lön i ytterligare fyra säsonger. Annars hade det blivit mycket dyrare än "bara" sex miljoner dollar per säsong.

6) Henrik Zetterberg

Spelar för: Detroit Red Wings.

Årlig snittlön: 6,08 miljoner dollar/54,7 miljoner kronor.

Kontraktslängd: Till och med säsongen 2020/21.

"Zäta" har ett så kallat framtungt kontrakt där mestadelen av hans lön betalades ut i början av kontraktstiden. Skulle veteranen välja att lägga av efter nästa säsong, vilket ryktena säger, behöver han således avstå en miljon dollar i faktisk lön. Men än verkar det finnas krut i 37-åringen.

5) Erik Karlsson

Spelar för: Ottawa Senators.

Årlig snittlön: 6,5 miljoner dollar/58,5 miljoner kronor.

Kontraktslängd: Till och med säsongen 2018/19.

Här har vi en kille som kommer att få en rejäl löneökning när hans kontrakt går ut nästa sommar. Det mest sannolika är att Karlsson blir bortbytt till ett annat lag innan säsongen är över, kanske innan den ens börjar, och att han skriver på för sin nya klubb eller prövar marknaden som free agent.

Vart han än landar i slutändan kommer han utan tvekan att bli den bäst betalde svensken när han väl sätter pennan mot papperet.

4) Nicklas Bäckström

Spelar för: Washington Capitals.

Årlig snittlön: 6,7 miljoner dollar/60,4 miljoner kronor.

Kontraktslängd: Till och med säsongen 2019/20.

Den ende spelaren på listan utöver Henrik Zetterberg som vunnit en Stanley Cup. Har två av tio säsonger kvar på sin nuvarande "deal" och kan tänkas få ett litet lönelyft nästa gång han signerar på ett nytt.

3) Victor Hedman

Spelar för: Tampa Bay Lightning.

Årlig snittlön: 7,88 miljoner dollar/71 miljoner kronor.

Kontraktslängd: Till och med säsongen 2024/25.

Modofostrade Victor Hedman utsågs nyligen till NHL:s bäste back, men är endast åtta på listan över de bäst betalda backarna i ligan. Hedman gav sin klubb från Florida ett rejält reapris när han gick med på att tjäna 71 miljoner svenska kronor om året, för att på så sätt underlätta för laget att behålla andra stjärnor.

Det återstår att se om det ger frukt och att Hedman en dag får lyfta bucklan i Tampa.

2) Oliver Ekman-Larsson

Spelar för: Arizona Coyotes.

Årlig snittlön: 8,25 miljoner dollar/72,1 miljoner kronor.

Kontraktslängd: Till och med säsongen 2026/27.

Tingsrydssonen "OEL" har tekniskt sett bara en säsong kvar på sitt nuvarande kontrakt som ger honom 5,5 miljoner dollar per säsong. Men när han den första juli fick chansen att förlänga sitt avtal dröjde det inte länge innan det small till.

Det nya kontraktet kickar inte in förrän säsongen 2019/20, men ligger på 8,25 miljoner dollar per år och sträcka sig över åtta år. Ett kontrakt som kommer att göra honom till den näst bäst betalde svensken.

1) Henrik Lundqvist

Spelar för: New York Rangers.

Årlig snittlön: 8,5 miljoner dollar/76,6 miljoner kronor.

Kontraktslängd: Till och med säsongen 2020/21.

76,6 miljoner kronor om året för att få spela i världsmetropolen New York, och då räknar vi inte in pengarna han drar in för att posera för Head and Shoulders.

Skämt åsido är Lundqvist den meste NHL-målvakten i Sveriges historia och ligger åtta vad gäller antal vinster för en NHL-målvakt genom tiderna. Det ska dock mycket till för att han ska vinna sin eftertrådda Stanley Cup-vinst om han stannar i Rangers kontraktet ut.