Nya glädjande uppgifter om Elias Pettersson – då kan succérookien göra comeback

Det har snart gått två veckor sedan Elias Pettersson ådrog sig en knäskada i en match mot Montreal Canadiens. För ett par dagar sedan kom glädjande bilder på Ångesonen när han var tillbaka ute på isen. Nu kommer nästa positiva besked.

Sent under tisdagskvällen sa Vancouver Canucks tränare Travis Green till klubbens Twitterkonto att 20-åringen ses som ”dag-till-dag”. Dessutom meddelar man att han kan vara spelklar till mötet med Edmonton Oilers under natten mot torsdag.

Under sin rookiesäsong har Pettersson gjort stor succé där han svarat för 42 (22+20) poäng på 38 matcher.