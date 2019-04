Omskriven sedan länge – nu ska supertalangen skapa historia med Småkronorna: "Får aldrig sluta jobba"

Det svenska laget är laddat med talanger, och då är inte ens alla med. Luleås talang Noel Gunler lämnades utanför truppen, men ändå finns spelare som Lucas Raymond, Philip Broberg, Victor Söderström och Alexander Holtz i laget.

17-årige djurgårdaren Holtz är, liksom Frölundas Lucas Raymond, född 2002 men har SHL-debuterat den här vintern, och då fick många upp ögonen för honom.

Men uppmärksamhet har han fått sedan flera år, exempelvis den här artikeln då han som 14-åring berättade om bakgrunden till talangen som gjort att han kunnat sticka ut mot spelare som varit flera år äldre.

Den här säsongen både snittat över en poäng per match i J20 superelit, mot upp till tre år äldre spelare, och har har hunnit med mycket under vintern. SHL-debuterat med sitt Djurgården, och även spelat U17-VM. Både på U17- och U18-nivå har han gjort mer än en poäng per match i landslagssammanhang. En fullspäckad säsong, med andra ord.

– Det har rullat på bra, ler Holtz när Hockeypuls träffar honom.

– Det har varit mycket matcher. Debuten på Hovet var sjukt mäktig, det hade varit en dröm sedan jag var liten att spela på Hovet inför alla djurgårdsfans.

Och nu väntar U18-VM på hemmaplan, en chans att bli historisk då Sverige som bekant inte vunnit VM på U18-nivå någonsin.

– Det ska bli otroligt kul, och på hemmaplan också, säger Holtz, som får en nyckelroll i laget.

– Lite. Jag ska väl skjuta lite... Det är ju det som är roligast också.

Som en av de största talangerna födda 2002 kommer han nu spela mot ett år äldre spelare, och samtliga NHL-lag kommer ha representanter på plats som både tittar på spelare inför sommarens draft, och inför nästa års draft då Holtz kan bli vald.

– Jo, klart jag får lite frågor om draften, men det är inget jag tänker på nu, säger han, med ett självsäkert leende.

– Man har nog vant sig lite, svarar han på frågan om att prata i media.

Dessutom en profil på sociala medier, där han har en stor mängd följare redan, trots att det är mest hockeybilder som läggs upp.

– Det är bara kul. Folk gillar nog mig som person, och det jag gör på isen.

Men det är också hårt jobb som krävs, betonar han.

– Jag har kanske oftast legat i toppen i mina lag, men man får aldrig sluta jobba.

Och det är just lagspelet som blir nyckeln till svensk framgång.

– Det gäller för oss att vi går ihop som lag och har en stark grupp, att vi jobbar tillsammans, säger Holtz.

Sverige inleder U18-VM på torsdagskvällen, nedsläpp 19.30 i Fjällräven Center.

