Engström: Sitter detaljerna hyfsat – då kan "Freddans" matchcoachning vara avgörande

När Roger Forsberg var tränare i Timrå IK fanns det en irritation som ständigt bubblade upp hos mig angående en detalj i hans coachande.

Jag blev ständigt upprörd över hans sätt att ta, eller rättare sagt INTE ta, time out.

Det har som etsat sig fast i mitt minne att han alltid tog time out med mindre än två minuter kvar, sedan om det stämmer eller inte, det har jag ingen statistik på. Men det är så jag minns det i alla fall.

Varje gång tänkte jag: "Vad tror han att han ska kunna åstadkomma NU!?"

Och för det mesta åstadkom han faktiskt ingenting (vad jag minns).

Jag vet att många andra tränare jobbar på samma sätt, men för mig har det alltid varit en gåta varför man väntar ut tiden till slutminuterna, istället för att försöka få en förändring tidigare för att kunna påverka matchbilden.

Och ifjol när Fredrik Andersson tog över Timrå IK såg jag äntligen något annat.

Han är en matchcoach.

Han vågar göra förändringar under matcherna. Han vågar styra spelarna, stöka om i formationerna och göra vad han kan för att påverka resultatet.

Till och med i en helt oviktig träningsmatch väljer han att ta time out i mitten av tredje perioden, trots att laget leder med 4–1.

Det är för mig ett tecken på en engagerad tränare, som ständigt vill få ut det bästa av sitt lag, och som inte tycker att några minuter på isen är värda att slösa bort. Inte ens i en träningsmatch där segern är säkrad.

Jag tror att det här kan vara en av Timrås viktigaste styrkor i vinter.

Timrå kommer att jobba i uppförsbacke från att första pucken släpps i SHL-comebacken och i bristen på spets är det andra saker som kommer vara avgörande kring huruvida Timrå undviker kval eller inte.

Om kollektivet i Timrå lyckas göra ett bra jobb, samtidigt som detaljerna i försvarsspelet och i powerplay-spelet sitter hyfsat, så kan Fredrik Anderssons sätt att styra laget och göra förändringar under match vara en av de viktigaste pusselbitarna.

Time out. Over and out.