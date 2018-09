Firandet, utlandsresan och specialträningen – se minidokumentären om Timrå IK:s väg tillbaka

TV: Se hela minidokumentären om Timrå IK i spelaren nedan.

Under de senaste månaderna har Timrå IK:s nya lagbygge arbetat för att vara redo för SHL-premiären 15 september.

Hockeypuls har följt med delar av försäsongen och resultatet blev minidokumentären "Vägen tillbaka"

Här får tittaren se sekvenser från första träningen i våras, en unik inblick från ett pass med Emil Berglund – och dessutom exklusiva bilder från lagaktiviteten under resan till England och specialträningen på is under hösten.

Hålltider i dokumentären

0.40) Maj - första samlingen med nya truppen.

2.10) Juni - ett pass med Emil Berglund.

8.35) Augusti - Ispremiären och Englandsresan

13.40) September - Specialträningen med Toby O´Brien

15.48) 15 september - SHL-premiär mot Linköping.